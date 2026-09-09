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09 de septiembre de 2026 a la - 18:15

Un 59 % de los costarricenses aprueba el Gobierno de Laura Fernández, según encuesta

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San José, 9 sep (EFE).- Un 59 por ciento de la población costarricense valora positivamente la gestión del Gobierno de la presidenta Laura Fernández tras sus primeros meses de trabajo, según reveló este miércoles una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica.

Por EFE

El Estudio de Opinión Pública del CIEP indica que el 59 % de las personas entrevistadas aprueba la labor del Ejecutivo de Fernández, que comenzó el pasado 8 de mayo, mientras que un 24 % la califica de forma negativa.

El resultado de Fernández es inferior al registrado por el anterior Gobierno de su mentor Rodrigo Chaves (2022-2026), quien obtuvo un 71 % de opiniones favorables en sus primeros 100 días.

"El pueblo de Costa Rica es muy sabio y comprende que estamos dando todo y luchando con todas las fuerzas y las capacidades para entregar resultados a la gente. (...) Continuaré sirviendo a esta patria bendita junto a mi equipo de Gobierno aprovechando los recursos que tenemos, sacando adelante la tarea y rindiendo cuentas del trabajo que hacemos", afirmó Fernández este miércoles en su conferencia de prensa semanal.

La inseguridad y la delincuencia continúan siendo el principal problema del país, con un 39,1 % de las menciones, seguidas de la corrupción (12,9 %), la mala gestión del Gobierno (9,2 %), las drogas y el narcotráfico (8,2 %) y el costo de la vida y la situación económica (7,6 %).

Al ser consultadas sobre las acciones del Gobierno durante sus primeros 100 días, las decisiones que más agradaron a las personas entrevistadas estuvieron principalmente relacionadas con la seguridad. El sistema penitenciario (25,4 %) y la lucha contra el crimen (23,5 %) concentran cerca de la mitad de las valoraciones positivas.

En cuanto a las acciones que generan desagrado, las respuestas estuvieron más dispersas y destacaron la economía, los impuestos y la política fiscal (13,6 %), así como los asuntos relacionados con el Poder Judicial y la administración de justicia (10,5 %).

Otro de los resultados muestra que, en una escala del 1 al 10, solamente tres instituciones alcanzan o superan el umbral de los siete puntos de calificación: la Universidad de Costa Rica (UCR), con un 7,9; el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con un 7,1, y el Tribunal Supremo de Elecciones, con siete puntos.

Por debajo de los seis puntos se ubican el Poder Judicial, con una nota promedio de 5,8 puntos, así como la Fiscalía y la Asamblea Legislativa, ambas con 5,5 puntos. Finalmente, la categoría peor valorada corresponde a los partidos políticos, con un promedio de 4,1 puntos.

Para la medición se completaron 994 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años, realizadas entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, con un nivel de confianza del 95 %.