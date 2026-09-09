Un 59 % de los costarricenses aprueba el Gobierno de Laura Fernández, según encuesta

El Estudio de Opinión Pública del CIEP indica que el 59 % de las personas entrevistadas aprueba la labor del Ejecutivo de Fernández, que comenzó el pasado 8 de mayo, mientras que un 24 % la califica de forma negativa.

El resultado de Fernández es inferior al registrado por el anterior Gobierno de su mentor Rodrigo Chaves (2022-2026), quien obtuvo un 71 % de opiniones favorables en sus primeros 100 días.

"El pueblo de Costa Rica es muy sabio y comprende que estamos dando todo y luchando con todas las fuerzas y las capacidades para entregar resultados a la gente. (...) Continuaré sirviendo a esta patria bendita junto a mi equipo de Gobierno aprovechando los recursos que tenemos, sacando adelante la tarea y rindiendo cuentas del trabajo que hacemos", afirmó Fernández este miércoles en su conferencia de prensa semanal.

La inseguridad y la delincuencia continúan siendo el principal problema del país, con un 39,1 % de las menciones, seguidas de la corrupción (12,9 %), la mala gestión del Gobierno (9,2 %), las drogas y el narcotráfico (8,2 %) y el costo de la vida y la situación económica (7,6 %).

Al ser consultadas sobre las acciones del Gobierno durante sus primeros 100 días, las decisiones que más agradaron a las personas entrevistadas estuvieron principalmente relacionadas con la seguridad. El sistema penitenciario (25,4 %) y la lucha contra el crimen (23,5 %) concentran cerca de la mitad de las valoraciones positivas.

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En cuanto a las acciones que generan desagrado, las respuestas estuvieron más dispersas y destacaron la economía, los impuestos y la política fiscal (13,6 %), así como los asuntos relacionados con el Poder Judicial y la administración de justicia (10,5 %).

Otro de los resultados muestra que, en una escala del 1 al 10, solamente tres instituciones alcanzan o superan el umbral de los siete puntos de calificación: la Universidad de Costa Rica (UCR), con un 7,9; el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con un 7,1, y el Tribunal Supremo de Elecciones, con siete puntos.

Por debajo de los seis puntos se ubican el Poder Judicial, con una nota promedio de 5,8 puntos, así como la Fiscalía y la Asamblea Legislativa, ambas con 5,5 puntos. Finalmente, la categoría peor valorada corresponde a los partidos políticos, con un promedio de 4,1 puntos.

Para la medición se completaron 994 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años, realizadas entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, con un nivel de confianza del 95 %.