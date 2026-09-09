Uruguay mantiene estables los partos prematuros y mejora la supervivencia sin secuelas

El país suramericano atraviesa una baja de la natalidad, que lo llevó de 47.000 nacimientos anuales en 2015 a 30.000 en 2025. Del total de nacimientos, entre el 1,5 % y el 1,9 % son bebés de muy bajo peso -menos de 1,5 kilogramos- y el 0,4 % son prematuros extremos -menos de 750 gramos-.

Los datos obtenidos por la institución pública Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), referencia nacional para embarazos de alto riesgo y prematurez extrema, la mortalidad mantiene un descenso sostenido desde el año 2005 y en 2024 fue del 17 %.

Catalina Vaz Ferreira, neonatóloga y presidenta de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, dedicada a la prevención, supervivencia y desarrollo de los bebés prematuros que nacen o son derivados al CHPR, explicó a EFE que la prematurez "le puede tocar a cualquier mujer que se embarque en la experiencia de la maternidad".

En ese sentido, destacó que esta se mantenga "relativamente estable" en Uruguay mientras que en el mundo aumenta, producto de "cambios socioculturales y de que la edad materna cada vez más avanzada atrae el riesgo de mayor prematurez y mayores complicaciones durante el embarazo".

Vaz Ferreira celebró que el centro haya logrado en 2024 que la mortalidad de bebés de menos de 1.500 gramos al nacer haya sido del 17 %, por debajo de la media del 20 % que registró la Red Neonatal Neocosur, de la que forma parte el CHPR, así como también el descenso sostenido.

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"Eso es un dato de suma importancia, porque refleja que lo que estamos haciendo como equipo de salud está bien direccionado", subrayó la neonatóloga.

Añadió que otro indicador importante es que "casi el 60 % no tuvieron morbilidades o complicaciones mayores por su prematurez al momento del alta", porque no solo importa que sobrevivan, sino que lo hagan "en las mejores condiciones y sin secuelas".

En materia de prevención, Vaz Ferreira dijo que debe haber controles durante todo el embarazo, pero también que es fundamental que sea captado en forma precoz, que sea planificado y que haya una consulta preconcepcional para identificar potenciales factores de riesgo.

Aseguró que "hay situaciones en las que, por más que la mujer haga absolutamente todo bien, hay condiciones biológicas y hasta genéticas que determinan que el bebé va a terminar naciendo antes de tiempo".

Que las mujeres decidan ser madres "a edades más tardías" también puede derivar en la prematurez, ya que en casos en que no se logran los embarazos espontáneos se recurre a técnicas de fertilización asistida que aumentan las posibilidades de embarazos múltiples o complicaciones.