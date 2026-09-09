Volodímir Zelenski visita Canadá para reforzar la cooperación en defensa y energía

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Zelenski y su esposa, Olena Zelenska, permanecerán en Canadá hasta el viernes y participarán en actos en Calgary, Toronto y North Bay.

El mandatario ucraniano también intervendrá ante miembros del Gobierno canadiense durante el foro de planificación del Gabinete que se celebra en la localidad de Banff.

Carney señaló en un comunicado que la visita "subraya el continuo liderazgo de Canadá en el apoyo a Ucrania" y refleja el compromiso de Ottawa con "una paz justa y duradera".

El programa abordará además el costo humano de la guerra de Rusia contra Ucrania y los vínculos entre ambos países, que cuentan con estrechas relaciones debido, entre otros factores, a la numerosa comunidad de origen ucraniano residente en Canadá.

"Canadá sigue firme en nuestro compromiso de apoyar la defensa, recuperación y reconstrucción de Ucrania", afirmó Carney.

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La visita se produce además pocas semanas antes de que Toronto acoja, los días 28 y 29 de septiembre, la segunda conferencia internacional organizada por Canadá, Ucrania y Noruega sobre el regreso de los niños ucranianos deportados o trasladados por la fuerza por Rusia, así como de civiles detenidos y prisioneros de guerra.

La reunión, denominada 'Pathways to Peace', buscará reforzar la coordinación internacional y acordar medidas prácticas para lograr el regreso de los menores a Ucrania y facilitar posteriormente su recuperación y reintegración.