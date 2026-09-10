Azerbaiyán denuncia muerte de dos nacionales tras ataque contra un buque en el mar Negro

Según la diplomacia azerí, Aslán Aliyev y Asim Gasímov, ciudadanos azerbaiyanos, murieron este miércoles tras un ataque de drones.

Otros dos azerbaiyanos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de la ciudad ucraniana de Chornomorsk, según Exteriores.

La entidad señaló que en estos momentos está en contacto con los representantes de la diplomacia ucraniana y "los órganos competentes de los correspondientes Estados", en referencia a Ucrania y Rusia, las partes en conflicto.

"Se están tomando medidas para el retorno de los ciudadanos de Azerbaiyán heridos, tras el correspondiente chequeo y tratamiento médico", señaló, al indicar que Bakú ofrece a las víctimas el apoyo consular necesario y ha iniciado los trámites para repatriar a los fallecidos.

Exteriores llamó nuevamente a los ciudadanos de Azerbaiyán a abstenerse a viajar a las zonas de acciones bélicas o inestables desde el punto de vista de seguridad.

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En particular instó a los azeríes a no buscar empleo en esta zonas y no trabajar en medios de transporte, incluyendo buques, que crucen por territorios en estado de guerra.

Según el medio digital haqqin.az, el buque fue atacado dos veces: el primer ataque tuvo lugar en la mañana del 9 de septiembre cerca del puerto de Odesa, y el segundo, más grave y letal, cuando se dirigía al puerto rumano de Constanza.

Además de los azerbaiyanos, en el buque perteneciente a la compañía Mert Marine Corporation que navegaba bajo bandera de Somalia habían ciudadanos de Turquía, Alemania y Ucrania.

Tras varios ataques contra buques mercantes rusos en el mar de Azov, Rusia lanzó una campaña contra las instalaciones portuarias ucranianas de la región de Odesa y buques en el mar Negro, a los que vincula a suministros para el Ejército de Ucrania, que han prácticamente bloqueado el comercio ucraniano por vía marítima.