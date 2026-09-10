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10 de septiembre de 2026 a la - 07:50

Azerbaiyán denuncia muerte de dos nacionales tras ataque contra un buque en el mar Negro

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Bakú, 10 sep (EFE).- Dos azerbaiyanos murieron y otros dos resultaron heridos tras un ataque con drones contra el buque de carga 'Tedy' en las cercanías del puerto ucraniano de Odesa, hostigado desde hace semanas por las fuerzas rusas, según denunció hoy el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán.

Por EFE

Según la diplomacia azerí, Aslán Aliyev y Asim Gasímov, ciudadanos azerbaiyanos, murieron este miércoles tras un ataque de drones.

Otros dos azerbaiyanos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de la ciudad ucraniana de Chornomorsk, según Exteriores.

La entidad señaló que en estos momentos está en contacto con los representantes de la diplomacia ucraniana y "los órganos competentes de los correspondientes Estados", en referencia a Ucrania y Rusia, las partes en conflicto.

"Se están tomando medidas para el retorno de los ciudadanos de Azerbaiyán heridos, tras el correspondiente chequeo y tratamiento médico", señaló, al indicar que Bakú ofrece a las víctimas el apoyo consular necesario y ha iniciado los trámites para repatriar a los fallecidos.

Exteriores llamó nuevamente a los ciudadanos de Azerbaiyán a abstenerse a viajar a las zonas de acciones bélicas o inestables desde el punto de vista de seguridad.

En particular instó a los azeríes a no buscar empleo en esta zonas y no trabajar en medios de transporte, incluyendo buques, que crucen por territorios en estado de guerra.

Según el medio digital haqqin.az, el buque fue atacado dos veces: el primer ataque tuvo lugar en la mañana del 9 de septiembre cerca del puerto de Odesa, y el segundo, más grave y letal, cuando se dirigía al puerto rumano de Constanza.

Además de los azerbaiyanos, en el buque perteneciente a la compañía Mert Marine Corporation que navegaba bajo bandera de Somalia habían ciudadanos de Turquía, Alemania y Ucrania.

Tras varios ataques contra buques mercantes rusos en el mar de Azov, Rusia lanzó una campaña contra las instalaciones portuarias ucranianas de la región de Odesa y buques en el mar Negro, a los que vincula a suministros para el Ejército de Ucrania, que han prácticamente bloqueado el comercio ucraniano por vía marítima.