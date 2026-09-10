CEO de NU dice que el banco busca captar en EEUU inmigrantes con poco historial crediticio

"Si vienen de los países en que operamos, ya podemos darles crédito mucho más rápido, porque sabemos cómo entender ese cliente mucho mejor", dijo Vélez tras anunciar el inicio de las operaciones de Nu en Estados Unidos durante un acto celebrado en el estadio del Inter Miami, que lleva el nombre del banco.

El empresario colombiano explicó que Nu desarrolló su propio modelo de inteligencia artificial con información de 140 millones de clientes en Latinoamérica, lo que, según dijo, permite atender a personas con poca historia crediticia.

"Fuimos la primera institución financiera del mundo que construyó su propio modelo de inteligencia artificial fundacional, con información de 140 millones de clientes, lo que nos permite bancarizar a ese cliente, que tuvo acceso mucho más rápido que el proceso de crédito que tienen los bancos tradicionales", afirmó.

Precisó que para esos clientes que tienen poca historia, inmigrantes en Estados Unidos, "los podemos servir muy bien".

"Vemos con ojos interesados ese mercado de 80 millones de hispanos" en Estados Unidos, señaló.

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El banco presentó también Nu Global, una cuenta digital multidivisa que permite mover dinero de forma rápida y sin comisiones entre más de 35 países, una herramienta dirigida a facilitar las operaciones de clientes que mantienen vínculos financieros con otros países.

"Una de las cosas que estamos anunciando hoy es que cualquier cliente ya en Nu US (Estados Unidos) puede enviar dinero a cualquier Pix en Brasil, cualquier Bre-B en Colombia, cualquier clave en México", explicó Vélez.

Y si son clientes de Nu, ya sea de Argentina o Chile, pueden ya también enviarse dinero en tiempo real, sin ningún tipo de costo y con una muy pequeña variación de cambio, añadió.

En Estados Unidos, los clientes de Nu podrán además crear dentro de la aplicación una identificación denominada "Nu ID", que permitirá enviar dinero a otros clientes de la entidad en los países donde opera.

La expansión de NU a Estados Unidos llega 13 años después de la fundación de Nu en Brasil.

Vélez señaló que Estados Unidos tiene un amplio segmento de consumidores que, aunque cuenta con una cuenta bancaria, no tiene suficiente acceso al crédito, paga tarifas elevadas o no recibe servicios adecuados.

"El 95% del sistema financiero global todavía está en las manos de los bancos tradicionales y la informalidad y el dinero físico es la competencia", dijo Vélez.