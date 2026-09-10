China prorroga su investigación contra pecanas de México y EEUU, bajo aranceles temporales

En un breve comunicado publicado en su página web, la institución alude únicamente a la "complejidad" del caso y fija la nueva fecha de término de las pesquisas en el 25 de marzo de 2027, es decir, año y medio después de su inicio.

Hace justamente un mes, Comercio impuso tasas provisionales de entre un 17,8 y un 51,6 % para las pecanas provenientes de México después de que "múltiples empresas" de ese país colaborasen con las investigaciones, y de un 54,3 % para las de EE. UU., ya que ninguna firma de ese país respondió a las pesquisas abiertas por Pekín.

Tras ello, las autoridades mexicanas expresaron su preocupación por la decisión y reiteraron su respaldo a los productores y los exportadores del país.

Las exportaciones directas de pecanas mexicanas a China sumaron 21,9 millones de dólares en 2024, aunque el valor del comercio potencialmente afectado podría ser mayor, según indicó el propio Gobierno mexicano, ya que un importante volumen de nueces se exportan primero a EE. UU. para ser enviadas luego al país asiático.

Días después del anuncio de esos aranceles provisionales, México anunció la imposición de tasas a la importación de fertilizantes procedentes de China, aunque la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, negó que se tratarse de una represalia y aseguró que el diálogo con las autoridades chinas continúa abierto.

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Esta misma semana, los cancilleres de ambos países, Wang Yi y Roberto Velasco, se reunieron en Pekín, donde abogaron por reforzar los intercambios de alto nivel, consolidar la confianza política y profundizar la cooperación bilateral.