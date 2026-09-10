China se opone a que EE.UU. "contenga" a sus empresas tras iniciarse juicio contra Huawei

El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático Guo Jiakun afirmó, en una breve declaración durante la rueda de prensa diaria del departamento, que el Gobierno chino apoya "con determinación" a sus compañías en la defensa de sus derechos e intereses legítimos y legales.

Según el expediente judicial, la tecnológica china -con sede en la ciudad meridional de Shenzhen- y algunas de sus filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a las sanciones estadounidenses, y también instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

La selección del jurado comenzó este martes y se espera que el proceso, que preside la jueza federal Ann Donnelly, dure unos tres meses, recoge el medio Axios.

Los abogados de Huawei han intentado que el caso sea desestimado alegando que las acusaciones son «imprecisas» y que los fiscales estadounidenses pretenden extender de manera indebida su jurisdicción a actividades desarrolladas en otros países.

En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto restricciones a la empresa que han limitado su acceso a chips y otras tecnologías, lo que la ha llevado a reforzar su capacidad de fabricación de semiconductores, en línea con los esfuerzos de Pekín para reducir la dependencia tecnológica exterior.