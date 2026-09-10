Colombia autoriza a regiones usar dinero pensional para afrontar la emergencia del seísmo

La medida fue anunciada por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, como parte de un paquete de once decretos y en vísperas de que se cumpla un mes del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a 494 municipios de 16 departamentos y deja 331 muertos, 4.439 heridos y 240 desaparecidos.

"Hoy hemos dado un paso fundamental para pasar de la atención inmediata de la emergencia a la recuperación y reconstrucción de nuestro país", dijo De la Espriella, quien aseguró que el nuevo paquete busca dotar de recursos y capacidad de ejecución a los territorios afectados.

El Gobierno habilitó por una única vez un plazo extraordinario para acceder a recursos del Fonpet y autorizó su utilización para enfrentar los efectos de la emergencia, bajo las condiciones establecidas en el decreto y con criterios de responsabilidad fiscal.

De la Espriella defendió la decisión al señalar que los alcaldes y gobernadores están "en la primera línea de respuesta" y necesitan herramientas financieras para atender las necesidades de sus comunidades. "Son recursos que podrán convertirse en capacidad de respuesta en los territorios", afirmó.

El paquete contempla además la creación del Fondo Patria Milagro, una herramienta para canalizar y administrar recursos nacionales e internacionales para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, cuyas obras necesarias el Ejecutivo calcula que requerirán recursos superiores a los 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares).

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Entre las medidas también está la destinación temporal de recursos para contribuir a garantizar el servicio de energía en las zonas afectadas, así como una modalidad especial de "obras por impuestos" (la constructora financia una cantidad que posteriormente se le es descontada de la tributación), algo que permitirá incorporar al sector privado a los trabajos de reconstrucción.

El Gobierno autorizó igualmente inversiones interjurisdiccionales para que una entidad territorial pueda financiar o cofinanciar, durante la emergencia y bajo determinadas condiciones, proyectos de inversión ejecutados fuera de su propia jurisdicción.

"Una emergencia de esta magnitud no reconoce fronteras municipales ni departamentales", afirmó De la Espriella, quien señaló que una obra en un municipio puede ser determinante para recuperar la movilidad, los servicios públicos o la actividad económica de toda una región.

Otro de los decretos establece un régimen excepcional y temporal para el tratamiento de información estadística reservada por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con el objetivo de mejorar la identificación de las familias afectadas y focalizar los recursos públicos.

La educación también ocupa un lugar central en el paquete, y en ese sentido el mandatario anuncio que las instituciones afectadas podrán desarrollar temporalmente sus actividades en espacios diferentes a sus sedes, mientras se recupera la infraestructura, y se flexibilizará el calendario académico en los establecimientos golpeados por el terremoto.

El mandatario recalcó que la nueva fase de la emergencia estará marcada por la ejecución y advirtió que los recursos y herramientas extraordinarias deben traducirse en soluciones concretas.