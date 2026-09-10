De Suecia a Francia, el calendario electoral europeo pendiente de la ultraderecha

Partidos ultranacionalistas, con duras recetas antiinmigración, negacionistas del cambio climático, prorusos -o al menos poco dados a seguir apoyando a Ucrania- y contrarios a los derechos LGTBI participan ya en varios gobiernos estatales y regionales en Europa, y las encuestas apuntan a que su presencia institucional no hará más que crecer.

Está por ver si resisten los 'cordones sanitarios' establecidos en algunos países -que empiezan a dar síntomas de resquebrajarse-; cómo les va a los gobiernos de coalición en los que ya participa la extrema derecha, o qué futuro tienen las nuevas fuerzas a la derecha de la ultraderecha que han empezado a surgir en países como Italia.

Desde el próximo 13 de septiembre, con las elecciones legislativas en Suecia, hasta la segunda vuelta de las presidenciales francesas de mayo de 2027, los europeos deberán dar respuesta en las urnas a todas esas cuestiones.

El primer ministro Ulf Kristersson, que preside una coalición de derechas que gobierna con el apoyo de la ultraderecha, se enfrenta a unos comicios para los que los favoritos son por el momento los socialdemócratas, actualmente en la oposición.

Las encuestas apuntan a que la ultradederecha -los Demócratas Suecos- podrían obtener aproximadamente uno de cada cinco votos, igual que en los comicios anteriores.

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Después de que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) lograse hasta ahora su mejor resultado en Sajonia-Anhalt, donde rozó la mayoría absoluta, el 20 de septiembre habrá elecciones en Mecklemburgo-Antepomerania, en el noreste de Alemania, así como en Berlín.

En el primer caso, la AfD encabeza las encuestas pero lejos de la mayoría absoluta y bastaría una coalición de socialdemócratas, Verdes y La Izquierda para gobernar.

En la ciudad-estado de Berlín las encuestas apuntan a una subida de La Izquierda, que podría encabezar una coalición tripartita con Los Verdes y el SPD, con AfD en tercer lugar.

En primavera están previstas elecciones regionales en Sarre, Schleswig-Holstein, Renania del norte-Westfalia y Bremen.

Aunque el principal partido de la ultraderecha -Confederación- no ha logrado las firmas necesarias para concurrir a las elecciones municipales en la segunda ciudad de Polonia, estos comicios servirán para medir la fortaleza del Gobierno de Donald Tusk.

Se espera un adelanto de las generales -que tienen como fecha límite el 11 de noviembre de 2027- y las encuestas apuntan a un crecimiento de la ultraderecha.

Los sondeos conceden un 25 % de los apoyos a las dos grandes fuerzas ultranacionalistas, Confederación y Corona Polaca, lo que, sumado al 22 % del también ultraconservador PiS, hace que se especule con una eventual coalición de la derecha extrema para gobernar.

En Letonia se celebran elecciones al Parlamento o Saeima, para las que el favorito es el partido centroderechista del actual primer ministro, Andris Kulbergs, mientras que la formación ultraconservadora y populista Letonia Primero obtendría entre un 8,5 % y un 13 % de los votos.

Se eligen los tres miembros de la presidencia colegiada del Estado, los legisladores del Parlamento estatal y de las cámaras de las dos entidades del país, la República Srpska y la Federación de Bosnia-Herzegovina, así como a sus líderes.

Se espera que la nacionalista y prorrusa Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD) mantenga su posición dominante en la República Srprska, entidad de mayoría serbobosnia.

Los sondeos auguran la victoria -con el 24 %- a la gobernante Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), que lidera la coalición del Gobierno checo con ultranacionalistas y euroescépticos, y es parte del grupo Patriotas en el Parlamento Europeo.

Además, se prevé la entrada en el consistorio de Praga de Libertad y Democracia Directa (SPD) y Motoristas Unidos, las otras dos fuerzas de derecha radical que forman la coalición de gobierno.

Serán un test para para medir la popularidad de la actual coalición gubernamental de populistas de izquierda y ultranacionalistas ante las elecciones generales previstas para 2027, pero aún sin fecha.

El gobernante partido Smer del primer ministro, Robert Fico, defiende posturas nacionalistas y euroescépticas, contrarias a la inmigración y que discriminan a las personas LGBTI, pero mantienen en lo económico principios socialdemócratas de intervención estatal y protección social.

Segun los sondeos más recientes, también entraría en el parlamento la formación nacionalista Republika, con un discurso claramente de extrema derecha, críticas a la OTAN y su rechazo a la inmigración.

El gobernante Partido Progresista Serbio (SNS) del presidente del país, Aleksandar Vucic, si bien se define como proeuropeo de centro-derecha conservadora, ha venido consolidándose cada vez más con posturas claramente nacionalistas y prorrusas.

En el Parlamento actual, 27 de los 250 escaños están ocupados por diputados considerados de extrema derecha. Se trata de la alianza NADA, con 10 escaños, el partido Nosotros, la Voz del Pueblo (13) y el Partido Ruso (1).

También están previstas municipales antes de fin de año. La fecha aún no ha sido fijada. En ambas citas concurre el pequeño partido ultranacionalista Resurrección, aunque de momento sin perspectivas de desempeñar un papel clave.

Del lado de la derecha, el mayor partido es el gobernante SDS que si bien integra el Partido Popular Europeo, defiende también posturas de extrema derecha en algunos aspectos.

En los comicios concurrirá también la pequeña formación de extrema derecha Resni.ca, que actualmente ocupa 5 de los 90 escaños del Parlamento.

Isamaa (centroderecha) encabeza por el momento las encuestas, seguida por liberales y socialdemócratas, mientras que el ultraderechista EKRE ocuparía el quinto puesto, con aproximadamente un 12.6-13.5 % de los votos.

Italia debe votar en 2027 tanto en elecciones generales como en las locales, aunque de momento no hay ninguna fecha confirmada.

La ventana legal para las municipales está fijada entre el 15 de abril y el 15 de junio; Por su parte, el límite constitucional para las generales es el otoño de 2027, pero cobra fuerza la hipótesis de un adelanto a la primavera.

Meloni llega a las elecciones de 2027 como la primera ministra más longeva de la Italia de posguerra, pero con una coalición debilitada por la erosión de sus socios y la irrupción de una ultraderecha más extrema, el Futuro Nacional del exgeneral Roberto Vannaci.

Francia mira a las presidenciales de abril y mayo de 2027 con la extrema derecha, liderada por Marine Le Pen, como una de las principales opciones para hacerse con el Elíseo, en su cuarto intento.

Pese a su ventaja en las encuestas, el escenario sigue abierto: aún no se han presentado todos los candidatos y la configuración de la segunda vuelta, a la que solo pasan los dos más votados, será determinante.

Todos los sondeos dan como favorito al opositor Partido Socialdemócrata (SDP), cuya eventual victoria supondría la probable salida del Ejecutivo de la formación de ultraderecha Verdaderos Finlandeses y la formación de un Gobierno de centro-izquierda.

El partido ultra es actualmente la segunda fuerza política del país nórdico y gobierna desde 2023 junto a conservadores, cristianodemócratas y el Partido Popular Sueco. Las encuestas dicen que caerá al tercer o cuarto puesto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que no haría coincidir las generales -que deben celebrarse antes del 22 de agosto- con las municipales y autonómicas, en las que el Partido Popular, que ya gobierna en varias ciudades y regiones con la extrema derecha de Vox, puede reforzar su presencia institucional.

La oposición y algunos de sus socios parlamentarios piden a Sánchez que convoque cuanto antes las elecciones generales, por lo que, si un año más no logra aprobar los presupuestos, no se descarta que los comicios se celebren en primavera.

Todas las encuestas apuntan a que el Partido Popular y Vox obtendrían una amplia victoria y podrían formar gobierno.

'Solución griega', la principal fuerza de extrema derecha del país, podría pasar, según las encuestas, de los 12 escaños actuales a 25, con lo que se convertiría en el cuarto partido de la Cámara.

También según los sondeos, el ultraconservador partido Foni Logikis (Voz de la Razón en griego) podría lograr por primera vez una representación en el hemiciclo griego. Por contra, el ultrarreligoso partido Niki, podría quedar fuera del Parlamento perdiendo sus actuales diez escaños.

En Lituania gobierna una coalición liderada por los socialdemócratas que incluyó también temporalmente al partido de derecha populista Amanecer del Nemunas, posteriormente expulsado del Ejecutivo.

Según las encuestas publicadas hasta ahora, nada apunta a que Amanecer del Nemunas pueda hacerse con resultados significativos en Vilna u otras grandes ciudades.