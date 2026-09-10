El gobierno alemán malversó más de un tercio de la deuda adicional para defensa, según Ifo

Más de un tercio, en concreto un 38,5 %, de la deuda adicional contraída por el Gobierno alemán en 2025 para gastos relacionados con la defensa y la seguridad "no se utiliza para aumentar el gasto en este sector", dice el Ifo en un estudio publicado este jueves.

La investigadora del Ifo Emilie Höslinger considera que "una gran parte de la deuda adicional (de Alemania) no se ha traducido en un mayor gasto en defensa".

Sino que "el margen de gasto disponible en el presupuesto básico se ha utilizado para otros fines", según Höslinger.

"Los fondos liberados tuvieron que destinarse a los llamados gastos de consumo. Estos son gastos que no incrementan la productividad futura, sino que solo tienen efecto en el período en que se realizan. Ejemplos de ello son el gasto social y el pago de intereses", dijo a EFE este jueves Höslinger.

En 2025, añade Höslinger, sin la capacidad de endeudamiento adicional, no habría sido posible financiar los gastos de consumo del presupuesto al nivel proyectado.

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Por lo tanto, bajo el pretexto de un mayor gasto en defensa e inversiones, se crearon en Alemania "regulaciones que liberaron al presupuesto de gastos financiados con impuestos", dijo Höslinger.

"De esta manera, se priorizó políticamente el gasto en consumo sobre el gasto en defensa e inversiones", según Höslinger.

Alemania aprobó en marzo de 2025 una reforma para eximir el gasto en defensa y seguridad del freno de la deuda (Schuldenbremse) y permitir un aumento en los presupuestos militares.

Desde 2025, el gasto en defensa y seguridad que supere el 1 % del producto interior bruto (PIB) se puede financiar con deuda.

El gasto público que se acogió a exención ascendió en 2024 a 54.600 millones de euros, pero en 2025 subió a 72.200 millones de euros, lo que representa un incremento de 17.600 millones de euros, según datos del Ifo.

La deuda adicional que Alemania contrajo en virtud de la exención ascendió a 28.600 millones de euros en 2025.

Esto deja una deuda adicional de 11.000 millones de euros que no se ha traducido en un mayor gasto en defensa y seguridad, lo que supone una tasa de malversación del 38,5 %, según el Ifo.

Los fondos adicionales en defensa se destinaron a armamento convencional, como municiones y vehículos, pero solo se invirtieron 884 millones de euros en investigación y desarrollo de defensa, a pesar de que la guerra en Ucrania demuestra la importancia de nuevas capacidades, como los drones y la ciberdefensa, según el Ifo.

Höslinger considera un riesgo que se permita al Gobierno alemán financiar el gasto en defensa que supere el 1 % del PIB mediante deuda..