El precio del brent se aleja de las caídas, sube cerca del 1 %, y supera los 102 dólares

A las 10:45 horas (08:45 GMT), el barril de brent sube un 0,92 %, y se encuentra en 102,12 dólares, de manera que retoma las alzas por quinta sesión consecutiva.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), el crudo de referencia de EE. UU., que también cotizaba a la baja en la apertura, con una caída del 0,20 %, y el barril en 95,86 dólares, también se ha dado la vuelta y sube el 0,94 %, por lo que se acerca ya a los 97 dólares, al situarse en 96,95.

La OPEP publica este jueves su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo en un momento en que el precio del petróleo supera los 100 dólares por barril, impulsado por el recrudecimiento del conflicto militar entre EE. UU. e Irán.

El gas natural TTF que también presentaba a primera hora un descuento del 0,99 %, con el megavatio/hora en 78,46 euros, sube ahora un 0,99 %, y ha alcanzado los 80 euros.