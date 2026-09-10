El Supremo surcoreano confirma perpetua para líder de red de explotación sexual en línea

El Supremo ratificó además la obligación de Kim, de 34 años, de portar durante 30 años un dispositivo electrónico de vigilancia, la prohibición de trabajar en instituciones vinculadas con niños y adolescentes y la publicación de sus datos personales durante diez años, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

Kim encabezó entre 2020 y 2025 la red conocida como 'Los Vigilantes', que chantajeaba a centenares de víctimas, producía y distribuía vídeos de explotación sexual y cometió abusos sexuales y violaciones contra algunas de ellas. El material era posteriormente distribuido y vendido a través de la aplicación de mensajería Telegram.

La magnitud del caso, que incluye abusos contra niños y adolescentes, supera la de otras dos grandes redes de explotación sexual digital destapadas en 2020, que sumaron más de 170 víctimas. Los responsables Cho Joo-bin, condenado por el caso 'Baksabang', y Moon Hyung-wook, vinculado a la red 'Nth Room', se encuentran en prisión con sentencias de más de 30 años.

Telegram ha estado bajo escrutinio en Corea del Sur por alojar redes de explotación sexual y contenidos pornográficos ultrafalsos (deepfake), y desde septiembre de 2024 coopera con el regulador surcoreano para retirar esos materiales y facilitar investigaciones.