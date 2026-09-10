Emiratos reivindica claridad diplomática tras la decisión de Argelia de romper relaciones

Gargash, quien no hizo referencia a Argelia, sostuvo en un breve mensaje en su cuenta de X que las relaciones diplomáticas "no pueden quedar rehenes de una tensión interna o de la incapacidad para explicar los intereses y establecer las prioridades".

Pese a no citar a Argel, las declaraciones llegan minutos después de que el Ministerio de Exteriores argelino anunciara la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Emiratos tras "haber agotado" todas la vías para mantener relaciones bilaterales entre ambos países.

El departamento aseguró que "ante el aumento de acciones provocadoras u hostiles por parte de EAU, Argelia ha dado muestras de una gran moderación y un elevado sentido de la responsabilidad", sin detallar cuáles son esas acciones hostiles.

El asesor diplomático emiratí sostuvo que "la ambigüedad no es una política y el ruido no compensa la ausencia de una visión clara", y añadió que "una diplomacia eficaz se basa en la claridad de las posiciones y en una buena gestión de los intereses y las diferencias".

"Todo lo demás no es más que una expresión de falta de visión y de capacidad de gestión", indicó Gargash.

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Este jueves, el embajador de Emiratos fue recibido en la sede del Ministerio de Exteriores argelino, donde se le comunicó "oficialmente" la decisión de la ruptura diplomática entre Argel y Abu Dabi.

El anuncio se produce en un contexto de fricciones indirectas desde hace varios años entre Argel y Abu Dabi durante las cuales Argelia ha acusado al país del golfo Pérsico de "injerencia" en sus asuntos internos.

Argelia ya había decidido en febrero de 2026 cancelar el acuerdo de servicios aéreos firmado en 2013. Emiratos respondió que esa medida no tenía efecto inmediato sobre los vuelos y que las operaciones aéreas continuaban con normalidad durante el periodo legal previsto.