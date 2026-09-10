Filipinas confirma que había extranjeros en el ferri incendiado, entre ellos dos chilenos

La oficial de comunicaciones de la Guardia Costera de Filipinas Joy Dianne Gumatay dijo a EFE que disponen de registros de la presencia de extranjeros a bordo del barco, pero aclaró que las nacionalidades e identidades serán reveladas por otros departamentos una vez se complete la investigación.

No hay de momento constancia de españoles afectados, según pudo saber EFE.

Por su parte, el Canal 13 de Chile, uno de los medios de comunicación más grandes del país sudamericano, informó de que un hombre y una mujer de nacionalidad chilena figuran entre las 43 personas que escaparon con vida del barco, en el que viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes, según datos preliminares.

Una nota de Teletrece, la web que difunde las noticias del canal privado, explica que se trata de una pareja residente en Australia que se encuentra de vacaciones en Filipinas y que había zarpado el martes en la noche desde Manila.

La madre de la chilena, Evelyn Morales, señaló a Teletrece que su hija y su pareja "tuvieron que nadar cerca de 50 minutos para llegar a la isla más cercana", donde consiguieron un teléfono móvil con el que la llamaron y le contaron lo sucedido.

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"Ellos estaban viendo una serie en su celular y comenzó a salir humo, se empezaron a ahogar, se empezaron a calentar los fierros del bote. Tuvieron que saltar al agua y (la embarcación) explotó", dijo Morales.

La embarcación 'MV/ June Auster' sufrió un incendio la noche del miércoles, cuando se encontraba cerca de la costa de Coron, en la provincia de Palawan, en el mar de China Meridional.

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Noemí Cayabyab, remarcó que han intensificado las operaciones de búsqueda y rescate y que cerca de las 13.00 hora local (5.00 GMT) no se podía declarar extinguido el incendio por la persistencia de una densa columna de humo que emanaba del barco.

En imágenes compartidas por los guardacostas en Facebook se aprecia la embarcación envuelta en llamas en la noche del miércoles y prácticamente quemada por completo este jueves.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.