Fuerzas gubernamentales yemeníes se retiran hacia el sur de la estratégica ciudad de Moca

El repliegue de las tropas gubernamentales, de confirmarse por fuentes militares, representaría el avance más importante de los hutíes en años hacia el estrecho de Bab el Mandeb, en la boca del mar Rojo y de especial importancia para el comercio mundial, después de que los insurgentes tomaran el control en las últimas horas de toda la provincia de Al Hudeida.

Los testigos confirmaron a EFE que columnas de fuerzas leales al Gobierno reconocido, respaldado por Arabia Saudí, incluidas la Resistencia Nacional, las Brigadas de los Gigantes y el Escudo de la Patria, fueron vistas desplazándose hacia el sur tras abandonar Moca, a unos 80 kilómetros de Al Hudeida.

Una fuente de las Brigadas de los Gigantes confirmó a EFE que algunas unidades de las fuerzas gubernamentales se han desplegado -tras su salida de Moca- en la zona de Dhubab, a unos 50 kilómetros de Bab el Mandab, y que alberga una base militar y una pista de aterrizaje de aviones militares de las fuerzas de la Resistencia Nacional.

La salida de las fuerzas gubernamentales de Moca llega después de que durante la noche se retiraran de la ciudad de Hays, posteriormente controlada por los hutíes, que han avanzado muy rápidamente en el frente de la costa occidental del Yemen.

Fuentes militares no descartan que, tras el repliegue de Moca, los hutíes consigan tomar la ciudad portuaria, lo que sería su avance más importante en dirección a Bab el Mandeb desde el inicio del conflicto en Yemen en 2014.

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La importancia estratégica de Moca radica principalmente en su ubicación geográfica sobre la costa del mar Rojo, su proximidad a Bab el Mandeb y su legado histórico por haber sido el puerto comercial de café más importante del mundo.

Fuentes militares del Gobierno reconocido han calificado el repliegue de algunas regiones del frente occidentales a un plan para reorganizar las tropas en la zona.

El avance hutí coincide con un comunicado emitido por el presidente del Consejo Político Soberano, el órgano ejecutivo de los insurgentes, Mahdi al Mashat, en el que anuncia un indulto de "todos aquellos que se dejaron engañar en los frentes de la costa occidental" en alusión a los combatientes de las fuerzas gubernamentales.

"Su Excelencia el mariscal de campo Mahdi al Mashat concedió el indulto presidencial a todos aquellos que se dejaron engañar en los frentes de la costa occidental, depusieron las armas y volvieron a la razón", afirmó el comunicado hutí, publicado por sus canales oficiales.