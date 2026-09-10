FundéuRAE: 25 años del 11S, claves de redacción

1. “11S” y “11-S”, ambas formas adecuadasEn esta sigla, que contiene un elemento numérico, son válidas las formas “11S” y “11-S”, ya que no es obligatorio incluir el guion, cuyo uso es cada vez menos frecuente.

2. “Torres Gemelas”, con mayúsculasComo ocurre con otras denominaciones alternativas de edificios, aquella por la que se conoce a las dos torres que pertenecían al World Trade Center se escribe con mayúscula en ambas palabras: “las Torres Gemelas”.

3. “Zona Cero” y “zona cero”, diferenciaComo expresión genérica en referencia al área de mayor devastación en un desastre, “zona cero” se escribe con minúsculas (“Visitó la zona cero del ataque terrorista”). Las mayúsculas son posibles por antonomasia en alusión a la zona donde estaban las Torres Gemelas si la referencia queda clara en el contexto: “El 11S no terminó en la Zona Cero”. En ningún caso son necesarias las comillas.

4. “EE. UU.”, no “EEUU” ni “EE.UU”La abreviatura por truncamiento extremo de “Estados Unidos” es “EE. UU.”, con puntos tras cada bloque de letra duplicadas y con espacio intermedio. Otra opción es la sigla “EUA” (“Estados Unidos de América”), mejor que la inglesa “USA”.

5. Las formas “al-Qaida” y “al-Qaeda”, ambas válidasEste nombre se escribe con el artículo “al” en minúscula y unido con guion. Por otra parte, la letra “q” es la que se ha asentado en este caso concreto. Según la pronunciación, son válidas las variantes “al-Qaida” y “al-Qaeda”.

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6. “Pentágono”, con mayúsculaEl Departamento de Defensa de EE. UU. (y su sede) se conoce como “Pentágono” por la forma del edificio. Esta denominación se escribe con mayúscula inicial y no necesita resalte.

7. “Pensilvania”, mejor que “Pennsylvania”La forma asentada en español del nombre del estado donde impactó uno de los aviones es “Pensilvania”, mejor que la grafía inglesa “Pennsylvania”. Su gentilicio es “pensilvano”.

8. Nombres de los aeropuertosEn los nombres de los aeropuertos, mencionados con frecuencia al hablar del lugar de origen y destino de los aviones, el sustantivo genérico se escribe con minúscula (a no ser que se aluda a la entidad que gestiona tal espacio): “aeropuerto Logan de Boston”.

9. “Colapsar”, usoCon este verbo son posibles varias construcciones. En el uso intransitivo, puede ser no pronominal (“La torre colapsó”) o, menos frecuentemente, pronominal (“La torre se colapsó”); en el transitivo, que es aún menos habitual, puede decirse que “Las llamas colapsaron la torre”. Conviene recordar, en cualquier caso, alternativas como “derrumbarse” o “venirse abajo”.

10. “Monumento conmemorativo”, mejor que “memorial”Expresiones como “monumento conmemorativo” o “monumento en memoria” son preferibles a “memorial” con este sentido, que resulta un calco del inglés.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.