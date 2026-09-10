La ONU alerta de crisis energética invernal en Europa por depender de combustibles fósiles

"Ahora se cierne sobre Europa otra crisis energética invernal, provocada por nuestra dependencia de los combustibles fósiles", advirtió el responsable de la ONU en una intervención ante la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, en Bruselas.

Stiell sostuvo que la dependencia de las importaciones volátiles de combustibles fósiles es desde hace tiempo "el talón de Aquiles económico de Europa".

La crisis energética se combina, a su juicio, con los efectos económicos cada vez más visibles del calentamiento global, después de un verano que describió como "infernal" en Europa y en el que, aseguró, el calor extremo causado por el cambio climático ha provocado decenas de miles de muertes y daños en infraestructuras, empresas y economías.

"Cada vez más, no actuar con firmeza frente al cambio climático equivale a no actuar con firmeza frente a la inflación y el coste de vida; frente a nuestra soberanía y seguridad, y frente al crecimiento económico y la creación de empleos", afirmó.

Según un estudio citado en su discurso, los fenómenos extremos de este verano costarán a Europa unos 180.000 millones de euros por la pérdida de productividad laboral y las perturbaciones en los sectores alimentario, energético y del transporte, un impacto equivalente a un punto porcentual del PIB europeo.

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"No es de extrañar que algunos Estados miembros de la UE estén pidiendo un fondo específico para la adaptación climática", dijo Stiell en referencia a la propuesta trasladada por España a la Comisión Europea.

Frente a esa situación, el responsable de Naciones Unidas defendió que las energías limpias son la vía más segura para proporcionar a Europa precios asequibles, estabilidad económica, seguridad energética y una mayor autonomía en la formulación de políticas.

Destacó que las renovables generan ya alrededor de la mitad de la electricidad europea y aseguró que, durante los primeros seis meses del actual conflicto en Oriente Medio, únicamente la producción solar permitió a Europa ahorrar más de 30.000 millones de euros en importaciones de gas.

"La transición hacia la energía limpia ya es irreversible", afirmó, antes de señalar que ese proceso representa "una mina de oro de empleos y oportunidades comerciales".

Stiell pidió además a la UE que se concentre en aplicar los compromisos climáticos ya adoptados.

"Lo que se necesita ahora no es volver a discutir las decisiones ya tomadas", señaló Stiell, que pidió que los países apliquen los planes y objetivos acordados y traten de elevar su ambición cuando sus circunstancias nacionales lo permitan.

El alto responsable de Naciones Unidas advirtió que, si se atiende a la "cooperación climática" que propone la ONU, las proyecciones sitúan el alza de las temperaturas en 2,6 °C y subrayó que, si se desatienden, la humanidad "se encaminaría hacia un calentamiento global insostenible de más de 4 °C".

"Eso está muy lejos del límite de 1,5 °C que exige la ciencia para evitar los peores impactos climáticos, y que las naciones han acordado una y otra vez", añadió.

La intervención se produjo ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, de cara a la COP31 que se celebrará en Turquía y para la que Stiell pidió a la UE que acuda "dispuesta a encontrar soluciones" y contribuya a lograr nuevos avances en mitigación, adaptación y financiación climática.