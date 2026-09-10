La UE destina 7,1 millones de dólares a proyectos de mejora de gestión del agua en Ecuador

De estos recursos, 5,1 millones de dólares se han destinado a asistencia técnica y 1,9 millones de dólares a estudios y consultorías de preinversión hasta julio de este año, señaló la UE en un comunicado.

Los estudios, que se han impulsado en varios municipios al menos siete provincias, proporcionan información técnica y herramientas de planificación para avanzar hacia proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de cada territorio.

Mientras que la asistencia técnica ha beneficiado a diversos gobiernos locales de ocho de las veinticuatro provincias del país.

Las acciones también incluyen equipamiento para laboratorios, sistemas de medición, tecnología para detectar fugas, maquinaria y herramientas de seguridad informática, con el objetivo de mejorar la calidad del agua, reducir pérdidas y optimizar la prestación de los servicios.

La iniciativa de la Agenda de Inversiones Global Gateway cuenta con una subvención de aproximadamente 11,6 millones de dólares de la Unión Europea, implementada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y ejecutada por el Banco de Desarrollo del Ecuador a través del Programa de Fortalecimiento de Servicios de Agua y Saneamiento.