Las bolsas europeas abren levemente al alza a la espera de la decisión de tipos del BCE

En la apertura del mercado, con el euro apreciándose frente al dólar un 0,09 % y cambiándose a 1,164 'billetes verdes', la bolsa que más sube es la de Milán, el 0,27 %; seguida de Madrid, con el 0,19 % y volviendo a recuperar los 19.700 puntos; París, con el 0,16 %; Fráncfort, con el 0,04 %; y Londres, con el 0,01 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, sube el 0,07 %.

Los mercados europeos centran hoy toda su atención en la determinación que tome el BCE, que seguramente subirá 25 puntos básicos los tipos de interés para frenar la inflación de la zona del euro debido sobre todo al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Dando por hecho que este movimiento está ya descontado por los mercados financieros de la eurozona, lo más relevante de la reunión pasará a ser lo que diga el Consejo y su presidenta, Christine Lagarde, sobre futuras actuaciones en materia de tipos de interés.

Precisamente, la OPEP publica su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo en un momento en que el precio del petróleo supera los 100 dólares por barril, impulsado por el recrudecimiento del conflicto militar entre EEUU e Irán.

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En la apertura del mercado, el petróleo desciende moderadamente tras las últimas subidas, de modo que el barril de brent, de referencia en Europa, registra una caída del 0,4 % y se sitúa en 100,81 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EEUU, desciende el 0,20 %, hasta los 95,86 dólares.

El gas natural TTF también presenta este jueves un descuento del 0,99 %, con el megavatio/hora en 78,46 euros.

Los futuros de Wall Street, cuyo mercado cerró ayer con caídas del 0,77 % para el Dow Jones de Industriales; del 0,48 % para el S&P 500 y del 0,64 % para el Nasdaq, avanzan a esta hora subida del 0,45 %, del 0,27 %, y del 0,05 %, respectivamente.

En Asia, el índice Nikkei japonés ha cerrado con un alza del 0,20 %; el de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió el 0,43 %; el parqué de Shenzhen cayó el 0,76 %; el principal indicador de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdió un 0,25 %; y el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong, a falta del cierre, cede el 1,33 %.

La rentabilidad de los bonos también contabiliza caídas en este día, llevando el alemán a diez años hasta el 3,426 % y el español hasta el 3,870 %.

El bitcóin sube un 0,21 % y se encuentra en 78.469,9 dólares. EFECOM