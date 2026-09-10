Los hutíes toman el control de toda Hudeida y amenazan al puerto de Moca, en el mar Rojo

La ofensiva se intensificó durante la noche cuando los hutíes, respaldados por Irán, completaron su captura del distrito de Hays, al sur de la provincia costera de Al Hudeida, y de donde las tropas leales al Gobierno reconocido se vieron obligadas a replegarse hacia Moca, a unos 80 kilómetros.

Según las fuentes militares, tras la toma de Hays, los hutíes se desplazaron hacia el oeste para capturar la zona costera de Al Jauja, antes de girar hacia el sur en dirección a Moca, ubicada a corta distancia al norte del estrecho de Bab el Mandeb, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del planeta.

Después de tomar el control de Jauja, los hutíes avanzaron hacia la localidad de Yajtal, a unos 15 kilómetros al norte de Moca, mientras que otro contingente hutí avanza también hacia Moca desde el monte Al Nar, a unos 20 kilómetros al este de la ciudad, asediando así la ciudad portuaria desde dos direcciones, detallaron las mismas fuentes.

La importancia estratégica de Moca radica principalmente en su ubicación geográfica sobre el mar Rojo, su proximidad a Bab el Mandeb y su legado histórico como el puerto comercial de café más importante del mundo.

La captura de Hays y Al Jauja otorgaría a los hutíes el control de un tramo considerable de la costa sur de Al Hudeida para ejercer así una presión adicional sobre las fuerzas gubernamentales que defienden Moca y la zona occidental de Taiz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el primer comentario oficial sobre el avance de los hutíes, el comandante de las Fuerzas de Resistencia Nacional (NRF, en inglés) de Yemen, leales al Gobierno reconocido, Tariq Saleh, afirmó que se había ordenado a las unidades desplegadas a lo largo de la costa occidental "reorganizar sus filas y establecer un centro de mando alternativo en una ubicación segura", según la televisión estatal.

Las NRF controlan la costa occidental de Taiz, incluida Moca y las zonas situadas más al sur hasta el estrecho de Bab el Mandeb.

Saleh aseguró que el repliegue de las NRF de Hays se realizó en coordinación con la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que apoya al Gobierno reconocido.

Por otro lado, los insurgentes hutíes denunciaron este jueves que aviones militares del "enemigo saudí" atacaron durante la noche y hasta la pasada madrugada posiciones hutíes a lo largo de la costa occidental de Yemen,sin dar a conocer detalles.

Arabia Saudí, cuyas instalaciones energéticas en el suroeste saudí han sido atacadas por misiles y drones hutíes en dos ocasiones en los últimos días, lidera desde 2015 una coalición militar que interviene en Yemen a favor del Gobierno reconocido. FEE