México inicia proceso para las elecciones intermedias de 2027 con 20.000 cargos en disputa

El 6 de junio de 2027, millones de mexicanos serán convocados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados federal, así como 31 congresos locales y ayuntamientos.

"A partir de hoy el INE pone en marcha toda su capacidad institucional para hacer posible que millones de mexicanas y mexicanos ejerzan una vez más el derecho fundamental de decidir quiénes habrán de representarnos", afirmó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Durante la ceremonia de arranque, en la que estuvieron presentes representantes de los tres Poderes del Gobierno, Taddei sostuvo que el INE "está listo" para los comicios, al tiempo que hizo un llamado a todas las autoridades y partidos políticos involucrados a respetar las reglas de la contienda electoral.

La consejera presidenta advirtió que "una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie", pues el resultado es responsabilidad de los electores.

No obstante, algunos consejeros advirtieron de retos que enfrenta el organismo, como posibles restricciones presupuestarias o intervención del Gobierno.

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Arturo Castillo sostuvo que las condiciones actuales configuran "el escenario perfecto para una elección cuestionada", y recordó que en los últimos nueve años las fuerzas mayoritarias en la Cámara de Diputados han aplicado recortes de hasta el 40 % al presupuesto solicitado.

El INE aprobó en agosto un anteproyecto de presupuesto por 31.431 millones de pesos (unos 1.850 millones de dólares) para 2027, que deberá ser considerado por la Cámara de Diputados.

Las 17 gubernaturas estatales en disputa serán las de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Durante la sesión extraordinaria, la consejera Carla Humphrey detalló que para los comicios de 2027 se prevé la instalación de 176.741 centros de votación para una Lista Nominal de 101,6 millones de electores.

Cada mesa directiva podrá estar integrada por hasta nueve ciudadanos -seis propietarios y tres suplentes-, lo que supone la participación potencial de hasta 1.590.669 personas encargadas de recibir y contar los votos.

Según el calendario aprobado por el INE, el organismo deberá instalar sus 32 consejos locales a más tardar el 30 de septiembre y los 300 consejos distritales antes del 30 de noviembre.

Las precampañas federales se llevarán a cabo del 4 de enero al 12 de febrero, y las campañas del 4 de abril al 2 de junio, antes del periodo de reflexión del 3 al 5 de junio.