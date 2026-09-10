Partido pacifista ruso propone estropear papeletas donde hayan excluido a sus candidatos

"Nos dirigimos a ustedes con nuestro plan B, el plan de la vergüenza, la paz y la responsabilidad cívica. En los próximos días cada uno de ustedes deberá no solo ir al colegio electoral, sino hacer su propia elección moral", escribió la formación política en su portal oficial al anunciar esta nueva modalidad de boicot.

El objetivo de la estrategia propuesta radica en "elegir a la Duma el mayor número posible de candidatos de Yábloko por los distritos de un mandato" y lograr que las listas del partido pasen a los legislativos de las regiones de Nóvgorod y Tomsk, además de impulsar un mayor número de candidatos en los distritos de un mandato en varias Asambleas Legislativas regionales, incluyendo la de San Petersburgo.

Yábloko llamó a sus seguidores a no votar a distancia sino a acudir personalmente a los colegios electorales para evitar las falsificaciones electrónicas.

En aquellas circunscripciones en las que queden candidatos del partido, el partido llamó a votar por ellos, de lo contrario, les instó a anular las papeletas marcando a más de un candidato.

Alertó contra la opción de dejar la papeleta en blanco, ya que podría ser utilizada de modo fraudulento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación política presentó una tabla en la que se muestra qué leyes han votado los partidos oficialistas rusos en los últimos cinco años, con el fin de demostrar que no merecen el voto de los seguidores de Yábloko debido a su apoyo a la guerra en Ucrania.

El partido señaló que esta recomendación se extiende también a los partidos no parlamentarios que participan en los comicios, ya que en realidad solo buscan diluir el voto opositor.

Esta estrategia se diferencia drásticamente por el "voto inteligente" propuesto hace varios años por el fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni, que llamaba a votar por partidos oficialistas formalmente opositores para arrebatarle la mayoría a Rusia Unida, el partido del Kremlin.

El único partido opositor legal de Rusia ha denunciado en las últimas semanas toda clase de presiones desde que el Tribunal Supremo ruso excluyera hace un mes a Yábloko de las elecciones a la Duma o cámara de diputados federal por listas de partidos.

Además, otra veintena de candidatos por circunscripciones han tenido que abandonar la carrera electoral tras ser acusados de extremismo, desprestigio de las Fuerzas Armadas u otras violaciones, que el partido considera políticamente motivadas.

Con todo, Yábloko continúa su campaña a favor del cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones en Ucrania con el lema 'Por la paz y libertad', lo que contrasta con el 'Todo por la Victoria' del partido del Kremlin, Rusia Unida.

Según los sondeos del Centro Levada, un 59 % de los rusos aboga por el inicio de negociaciones de paz, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, insiste en proseguir las acciones militares hasta tomar, como mínimo, todo el Donbás.

La oposición en el exilio ha llamado abiertamente a los rusos a votar por los candidatos de Yábloko en aquellas circunscripciones donde la Justicia aún les permite concurrir.