"Te amo, Tijuana": Julieta Venegas presenta su esencia 'Norteña' en Madrid

La primera presentación oficial de este nuevo material en Europa ocurrió en el escenario del Altafonte Space, un encuentro íntimo en el que la cantautora mexicana compartió con sus seguidores el proceso creativo de un trabajo que llevaba "mucho tiempo soñando hacer".

Acompañada únicamente de un teclado y una guitarra, instrumento con el que bromeó al afirmar que toca sin considerarse guitarrista, Venegas explicó cómo la idea inicial de grabar un disco de género norteño evolucionó hacia un homenaje profundo y personal a los paisajes de Baja California y a su propia historia familiar.

El proyecto, “cocinado a fuego lento”, trasciende lo musical al ir acompañado de una obra escrita.

"Escribí un libro, entonces fue como más bien una experiencia inmersiva a la antigua", relató la artista sobre este proceso de introspección.

Durante la velada, Venegas interpretó versiones acústicas de algunas de las piezas del disco.

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El recorrido inició con ‘Tiempos dorados’, escrita en colaboración con David Aguilar. “Fue un poco la canción que disparó muchas cosas en mí", confesó al explicar que esta pieza fue fundamental para dar forma a todo el álbum.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió durante la interpretación de ‘La línea’, un tema sobre la migración que, según aclaró, no habla desde un punto de vista político.

Venegas buscaba retratar la realidad de la constante "población flotante" de Tijuana a través del dolor de la separación forzada: "Quería contarlo más bien desde el lugar emocional de dos personas que están separadas por una deportación", explicó sobre esta pieza que grabó originalmente junto a Yahritza y su Esencia.

La cantautora pasó al teclado para tocar ‘Leyendas de Tijuana’, un tema que nace como respuesta a los estereotipos que recaen sobre su tierra natal.

Explicó que crecer allí conlleva una vivencia muy distinta a la de los mitos violentos que se han construido a través del cine y la prensa. "Me da igual lo que digan; te amo, Tijuana", aseguró.

Además de un álbum de regional mexicano, 'Norteña' es un proyecto compuesto por un libro de memorias homónimo.

El texto aborda sus años de infancia, su vida en la frontera norte de México y sus primeros acercamientos a la música. Por otra parte, el disco está formado por 12 canciones e incluye duetos junto a figuras destacadas como Bronco, Natalia Lafourcade, Meme del Real y Ruzzi.