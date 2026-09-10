Un incendio en un carguero extranjero deja numerosas víctimas en el este de China

El incidente, que ocurrió hacia las 11:15 hora local (03:15 GMT) se produjo en las instalaciones de la empresa Beihai Shipbuilding, mientras la embarcación permanecía atracada para labores de reparación, según la agencia estatal Xinhua.

El presidente chino, Xi Jinping, dio órdenes de intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas, al tiempo que pidió una investigación rápida sobre la causa del incendio, garantizar un seguimiento y una atención a las víctimas sin demora, según el medio estatal.

Las autoridades no han precisado por el momento a qué país pertenece el buque afectado, ni han informado del número de víctimas o fallecidos que habría dejado el siniestro.

"Todas las regiones y departamentos competentes deben extraer profundas lecciones del incendio, reforzar las medidas preventivas y contener con firmeza los accidentes graves para salvaguardar la vida y los bienes, declaró Xi.

El primer ministro del gigante asiático, Li Qiang, dio a su vez instrucciones en las que pidió intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas, volcar "todos los esfuerzos" en atender a los heridos y prevenir desastres secundarios.

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Li pidió asimismo a su gabinete que tome este suceso como una advertencia sobre la necesidad de reforzar las inspecciones sobre riesgos y endurecer las responsabilidades en materia de seguridad.

El Ministerio de Gestión de Emergencias ya ha enviado un grupo de trabajo al lugar de los hechos para dirigir el operativo, mientras que la provincia de Shandong ha movilizado asimismo efectivos para las actuaciones que sean necesarias en el lugar del siniestro.