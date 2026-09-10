Wall Street cierra en rojo arrastrado por el petróleo tras superar los 100 dólares

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow se situó en los 52.064 puntos; el selectivo S&P 500 recortó un 0,58 %, hasta 7.591 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0,65 %, hasta 26.081 unidades.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este jueves con una subida del 6 %, hasta 102,48 dólares el barril, su nivel más alto en tres meses.

Desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, el WTI ha subido un 52,9 %. Además, las reservas de petróleo estadounidenses, que excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo, disminuyeron en 391.000 barriles, hasta los 424,1 millones de barriles, la semana pasada, según la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés).

El repunte de los precios del oro negro impulsó el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años por encima del 4,95 %, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2023.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron pese a los esfuerzos de EE. UU. por contener los costos de financiación del Gobierno mediante recompras de deuda a largo plazo.

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La subida de los rendimientos presiona a la bolsa, ya que unos intereses más altos encarecen la financiación de las empresas y restan atractivo a las acciones frente a los bonos.

En el plano corporativo, la tecnológica Oracle superó las previsiones en su primer trimestre fiscal, con unos ingresos de 19.350 millones de dólares, un 30 % más.

El negocio en la nube creció un 62 %, hasta 11.600 millones, impulsado por la infraestructura para inteligencia artificial. Las acciones de la firma subieron un 7 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

En otros mercados, el oro bajaba a 4.363 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1608 dólares y el bitcóin bajaba a 77.282 dólares.