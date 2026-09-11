Al menos 14 muertos en ataque armado ligado a disputas intercomunitarias en Sudán del Sur

El comisionado del condado de Twic East, James Magok Mabiei, declaró a EFE que el ataque ocurrió alrededor de las cinco de la mañana (hora local) en Wernyol, una zona afectada por la violencia intraétnica recurrente entre comunidades vecinas.

Magok atribuyó la autoría del ataque a jóvenes armados de la comunidad vecina de los hol -un clan perteneciente a la etnia dinka que habita en el condado de Duk-, aunque EFE no pudo verificar de forma independiente dicha acusación.

El líder local señaló que la violencia tiene "su origen en una disputa territorial de larga data entre las comunidades hol y ayual- subgrupo étnico también perteneciente a los dinka pero ubicado principalmente en el condado de Twic East-, la cual se intensificó tras la reciente división y reorganización de las unidades administrativas de la zona.

Las comunidades hol y ayual han protagonizado enfrentamientos recurrentes desde octubre de 2023, y se estima que más de 100 personas han muerto en ambos bandos desde que estalló la disputa.

El conflicto se ha extendido posteriormente a otras zonas de Twic East, lo que ha impulsado esfuerzos por parte de autoridades locales y líderes comunitarios para detener la violencia y resolver las disputas pendientes entre las comunidades vecinas.

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En julio, representantes de las comunidades hol y ayual firmaron un acuerdo de alto el fuego destinado a poner fin a las hostilidades y abrir la vía al diálogo, incluidas las negociaciones sobre compensaciones por las víctimas.

A pesar del acuerdo, las tensiones han persistido, y el ataque del viernes representa el episodio de violencia más reciente entre ambas comunidades.

Sudán del Sur arrastra varias crisis, entre ellas el enfrentamiento político y militar entre el Gobierno y la oposición armada, las profundas tensiones étnicas y una extendida violencia intercomunitaria vinculada al robo de ganado, las disputas por el acceso a pastos, agua y tierras, y los sucesivos ciclos de represalias.