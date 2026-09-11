Alejandra de Hannover, la hija menor de Carolina de Mónaco, anuncia su matrimonio

La joven, de 27 años, compartió varias fotografías en Instagram en las que muestra un anillo de compromiso mientras posa junto a Strautmann. 'The marriage plot' (Planes de boda), escribió en la publicación, acompañada de varios corazones amarillos, aunque por el momento no ha comunicado la fecha ni otros detalles de la ceremonia.

La pareja comenzó su relación en 2016, después de conocerse durante la carrera solidaria 'No Finish Line', celebrada en Mónaco, según explicó la revista francesa especializada en celebridades y realeza Gala.

Su primera aparición pública como pareja se produjo meses después y, en 2018, asistieron juntos al tradicional Baile de la Rosa del principado monegasco.

Ambos han mantenido un perfil relativamente discreto, aunque han participado en diversos actos públicos en el principado y comparten su afición por el deporte. En diciembre de 2025 corrieron juntos los 10 kilómetros de la carrera de Navidad, en Mónaco, recordó Gala.

Strautmann, de origen alemán, ha acompañado a Alexandra en distintos eventos y viajes durante los últimos años. Ambos también han compartido en redes sociales imágenes de sus vacaciones y actividades deportivas.