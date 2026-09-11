Alfredo Castro encabeza en TIFF 'Después de Elena', un drama sobre el duelo y la familia

El filme, centrado en el duelo y en las heridas que reaparecen cuando una familia vuelve a reunirse, ha sido seleccionado para Centrepiece, sección que reúne cada año una amplia representación del cine internacional.

Castro interpreta a Roberto, un hombre de 70 años que intenta reconstruir su vida tras la muerte de su esposa, Elena, y recuperar la normalidad después de décadas de matrimonio.

Pero sus planes se alteran cuando sus tres hijos adultos regresan a la casa familiar, cada uno con sus propios problemas, frustraciones y secretos.

La convivencia obliga a todos ellos a reconsiderar no sólo la relación que mantienen entre sí, sino también el papel que desempeñaba Elena en el equilibrio familiar y aquello que quedó sin resolver mientras estaba viva.

Junto a Castro, uno de los actores chilenos de mayor reconocimiento internacional, intervienen Carolina Varleta, Nicolás Zárate, Catalina Saavedra, Guilherme Sepúlveda, Juan Pablo Ogalde y Emilia Ossandón.

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Garry firma el guion junto con Bernardo Quesney y Carla Stagno.

'Después de Elena', coproducción entre Chile, Colombia e Italia, marca además la presentación del largometraje de Garry en uno de los principales festivales internacionales.

El realizador combina drama y humor negro para abordar cuestiones como la pérdida de la pareja en la vejez, la relación entre padres e hijos adultos y la dificultad de modificar dinámicas familiares establecidas durante décadas.