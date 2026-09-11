Argentina logra refinanciar todos sus vencimientos de deuda inminentes

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación recibió ofertas por 14,17 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 8,41 billones de pesos, superiores a los 8,13 billones que necesitaba.

"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) del 103,46 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas.

En la subasta de este viernes, el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre octubre próximo y julio de 2027.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 28 de septiembre.