Aumentan a 27 los niños muertos por el incendio en una escuela en el este de la RD Congo

La cifra de fallecidos aumentó de 15 a 27 tras el hallazgo de doce nuevos cuerpos entre los restos de la escuela de Mogo, en la comuna de Kadutu, precisó su alcalde, Théo Ruremesha.

"Esta mañana se ha revisado al alza la cifra de muertos, pero aún no es precisa. Hoy se han descubierto 12 cadáveres más entre los niños, víctimas de esta tragedia", declaró.

Un líder de la sociedad civil local también confirmó a EFE el mismo número de muertos, y apuntó que la búsqueda de cuerpos continúa en las viviendas de los alrededores del colegio.

"Ahora tenemos 27 cadáveres entre los estudiantes. Varios cuerpos han sido trasladados al hospital de referencia de Kadutu. Otros casos fueron enviados a otros centros cuando el hospital de referencia se vio desbordado", dijo el presidente de la sociedad civil de Bukavu, Hypocrate Marume.

El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que controla la ciudad, afirmó este viernes en un comunicado que la cifra de fallecidos asciende a 24 y que otras 29 personas están siendo atendidas en centros médicos, de las que 21 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

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"Se están llevando a cabo investigaciones muy exhaustivas para determinar la causa exacta y las circunstancias del incendio", añadieron los insurgentes.

Las labores de rescate se vieron gravemente dificultadas por el complicado acceso a la zona, lo que forzó a los propios vecinos a intervenir para auxiliar a las víctimas, intentar dar cobijo a los afectados y contener el avance de las llamas.

Además de los daños sufridos por el colegio, varias viviendas del entorno quedaron destruidas por el fuego, dejando a distintas familias sin pertenencias ni hogar.

La ciudad de Bukavu sufre de forma recurrente incendios durante la estación seca, y sólo en los últimos dos meses el fuego ha destruido miles de viviendas en distintas comunas.

“Hasta la fecha, más de 2.500 viviendas han sido destruidas en diferentes partes de la ciudad. Tan solo durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre”, señaló el gobernador de Kivu del Sur, Jean Jacques Purusi, en un comunicado recogido por medios locales.

El Gobierno provincial exigió el establecimiento de un mecanismo independiente para investigar y documentar los incendios recurrentes en Bukavu, a fin de registrar la pérdida de vidas humanas y la destrucción de viviendas y bienes de las poblaciones afectadas.