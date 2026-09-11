Benjamín Naishtat estrena mundialmente en TIFF 'Glaxo', con Lali Espósito

El largometraje forma parte de Special Presentations, una de las principales secciones del festival canadiense y escaparate habitual para algunas de las producciones internacionales más destacadas de cada edición.

Tras su proyección en Toronto, 'Glaxo' competirá por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Ambientada inicialmente en la localidad bonaerense de Chivilcoy en 1957, 'Glaxo' sigue a cuatro jóvenes amigos cuya relación se ve alterada por la llegada de un excomisario y de su esposa.

Décadas después, las decisiones tomadas en su juventud continúan proyectándose sobre sus vidas y obligan a los personajes a enfrentarse a antiguos sentimientos de culpa, resentimiento y deseo.

Además de Espósito, el reparto incluye a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh.

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La película está basada en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, que utiliza como uno de sus escenarios la fábrica de la farmacéutica Glaxo instalada en Chivilcoy.

Naishtat no es un desconocido para el público de los grandes festivales internacionales. Director de 'Historia del miedo', 'Rojo' y, junto con María Alché, 'Puan', ha convertido la historia política y social argentina en uno de los elementos recurrentes de su cine.

'Glaxo' prolonga ese interés, aunque esta vez la gran historia permanece principalmente en segundo plano y se filtra a través de las relaciones privadas de los personajes.