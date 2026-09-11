Boric: Salvador Allende, "un presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia"

"Estamos conmemorando a un presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones, defendiendo al pueblo de Chile para que no corriera más sangre", remarcó Boric, que acudió el Cementerio General de Santiago donde se hizo un homenaje frente al mausoleo en el que descansan los restos de Allende.

El exmandatario, líder del Frente Amplio, extendió el homenaje a las más de 3.000 víctimas fatales de la dictadura civil y militar que se impuso en el país entre 1973 y 1990.

"Para mí, la historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar", afirmó Boric en diálogo con el informativo 24 Horas.

En la conmemoración participaron dirigentes de partidos políticos de izquierda y familiares del expresidente socialista que fue encontrado muerto en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, junto al arma con la cual se suicidó horas después del bombardeo sobre la casa de Gobierno.

"Yo siempre le decía a los familiares, las familias de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, que sin sus familiares nosotros no estaríamos acá y que, por lo tanto, su lucha sigue vigente también en las nuevas generaciones", agregó.

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La expresidenta chilena, la socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), por su parte, se refirió a este día como una fecha "profundamente marcada en la memoria de Chile" en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Mi pensamiento está con las víctimas de la dictadura y sus familias, y con quienes han trabajado incansablemente por la verdad, la justicia y la reparación", escribió en su mensaje.

"Recordar nuestra historia también debe ayudarnos a mirar hacia adelante: a cuidar la democracia, defender siempre los derechos humanos y fortalecer el diálogo, el respeto y la capacidad de encontrarnos incluso en nuestras diferencias", concluyó.

Estos homenajes se dan en un contexto en el que, por primera vez desde 1990, no se realizan actos oficiales del Gobierno desde el retorno a la democracia, en lo que representa el primer aniversario de la fecha bajo la administración del ultraderechista José Antonio Kast.

"No necesitamos ceremonias oficiales para recordar la historia", afirmó el expresidente Boric respecto a la decisión del Ejecutivo, quien este día se mantuvo fuera de Santiago en un viaje a la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, para cumplir una agenda de trabajo.

"Hay un dolor, un desgarro, pero también hay esperanza, y así me la tomo yo y así es lo que transmito también a las nuevas generaciones: que es importante jamás olvidar", añadió.