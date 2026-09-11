Bruselas estudia vetar las exportaciones de chatarra de aluminio a países fuera de la OCDE

El Ejecutivo comunitario tenía previsto presentar el 23 de septiembre una propuesta de medidas comerciales, pero finalmente ha concluido que es más conveniente adoptar "restricciones a la exportación por razones medioambientales" en el marco del Reglamento relativo al traslado de deshechos, que debe entrar en vigor en mayo de 2027, según explicó este viernes el portavoz de Comercio, Olof Gill.

La herramienta comercial pensada inicialmente solo habría podido cubrir aproximadamente la mitad de las exportaciones de chatarra, por lo que el vicepresidente comunitario de Industria, Stéphane Séjourné, decidió retirarla y explorar una nueva propuesta en el marco del Reglamento, indicaron fuentes de su gabinete.

Esta medida, explicaron, prohibiría las exportaciones de deshechos, incluyendo la chatarra de aluminio, a países que no formen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con excepción de algunos países candidatos a la adhesión a la UE.

Bruselas espera someterla a consulta pública en las próximas semanas y adoptarla antes de que termine el año.

"El objetivo en general siempre ha sido y sigue siendo garantizar que fundiciones y productores de aluminio reciclado en la Unión Europea mantengan un acceso suficiente y asequible a una materia prima esencial y, de este modo, contribuyan a un suministro seguro, sostenible y diversificado de materias primas críticas", dijo el portavoz comunitario.

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La Comisión Europea seguirá monitorizando los flujos comerciales de chatarra y residuos de aluminio "muy de cerca" y estudiará otros pasos si fuera necesario, añadió.

Las exportaciones de chatarra de aluminio de la UE han aumentado un 50 % desde 2019, hasta los 1,2 millones de toneladas en 2024, mientras que el precio de este material se ha incrementado un 80 % en ese periodo, en parte porque algunos países dan subsidios "injustos" a sus industrias, lo que le permiten pagar más por la chatarra, según la CE.

La subida de precio reduce los márgenes de beneficios de la industria del aluminio europea y, sumado al aumento de las exportaciones, dificulta el acceso a un suministro de este material a precios asequibles, lo que está poniendo a muchas empresas europeas en problemas, según explicó la Comisión Europea en la consulta pública sobre la medida comercial.

La producción de aluminio en la UE solo cubre el 52 % de su demanda interna y, de esta, hasta un 43 % se cubre a través del reciclado de chatarra, según la industria, que anticipa además un incremento de la misma.

En España, tercer productor europeo de aluminio con 1,3 millones de toneladas al año (el 10 % del total), el sector genera 17.000 empleos directos, según la Asociación Española del Aluminio.