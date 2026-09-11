Capturan en Colombia a un miembro de una banda ecuatoriana tildada de terrorista por EEUU

Alias Comandante 7 es requerido con circular roja de Interpol por la Justicia de Ecuador por homicidio y delincuencia organizada y su captura se produjo en el municipio de Soacha, vecino de Bogotá, durante un operativo desarrollado por la Policía colombiana.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, explicó en redes sociales que la operación se llevó a cabo "en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador" y que el arrestado, "dinamizador criminal de Los Tiguerones entre Colombia y Ecuador" fue capturado "con fines de extradición"

"Este criminal era uno de sus principales enlaces transfronterizos, encargado de administrar rentas ilícitas para el sostenimiento logístico y bélico de la organización en Esmeraldas y Nariño, y estaba vinculado a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión", aseguró el presidente.

De la Espriella reiteró que "Colombia no será escondite de criminales extranjeros". "Vamos a fortalecer la cooperación internacional para perseguirlos, capturarlos y ponerlos en manos de la justicia, estén donde estén", subrayó.

Los Tiguerones surgieron a finales de la pasada década en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, situada en Guayaquil, donde su fundador y máximo líder, William Alcívar, alias Willy, trabajaba como agente de prisiones, con la misión de controlar a los grandes criminales allí recluidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta semana se convirtieron en la cuarta banda delincuencial ecuatoriana declarada por Estados Unidos como organización terrorista, tras la visita a Quito del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para afianzar la cooperación del país norteamericano en la "guerra" que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene contra el crimen organizado.

De la Espriella también anunció en redes sociales un golpe contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el caribeño departamento de La Guajira donde fueron capturadas cuatro personas con material de intendencia y armas.

"En la ranchería Aracachom, Maicao, nuestro Ejército Nacional capturó en flagrancia a 4 integrantes del grupo narcoterrorista frente '6 de Diciembre' del ELN. En la operación fueron incautados 2 fusiles, 2 armas cortas, 151 municiones, 6 proveedores, equipos de comunicación, celulares, material de intendencia y $114 millones en efectivo", precisó el mandatario.

Además, en zona rural del municipio de El Tambo, en el convulso departamento del Cauca (suroreste), tropas del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, ubicaron un depósito ilegal con 55 dispositivos explosivos improvisados que pertenecerían al grupo Carlos Patiño de la disidencia de las FARC.