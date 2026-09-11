Cargos en Alemania contra siete presuntos miembros de Hamás acusados de preparar atentados

A todos los acusados -los alemanes Abed Al G. y Ahmad I.; el danés Yousif C.; el búlgaro Mohammad S.; y Borhan El-K., Wael F. M. y Kamel M., nacidos en Líbano- se les imputa pertenencia a una organización terrorista extranjera, preparación de un acto violento grave que pone en peligro la seguridad del Estado y diversas infracciones contra la ley de armas.

Además, Borhan El-K., Wael F.M. y Ahmad I. están acusado de infracciones contra la ley de control de armas de guerra.

Según el escrito de acusación, hace ya bastante tiempo que el ala militar de la Hamás -las denominadas Brigadas de Al Qasam- comenzó a establecer depósitos de armas en Europa.

Desde julio de 2025, la organización terrorista planeaba un atentado concreto en Alemania o Austria contra representantes de Israel, personas de confesión judía o personas con opiniones proisraelíes, que debía tener lugar a principios de octubre de 2025 en una fecha muy cercana al segundo aniversario de la incursión de Hamás en Israel

Para prepararlo, altos cargos de Hamás encargaron, entre otros, a Abed Al G., Yousif C., Borhan El-K., Wael F. M. y Ahmad I. la adquisición de armas y munición en Alemania.

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Abed Al G. involucró posteriormente también a Mohammad S. y Kamel M.

Además, Mohammed A., vinculado a la alta dirección de Hamás y objeto de un proceso judicial independiente, desempeño un papel destacado en la operación.

En el momento de la detención de Abed Al G., Wael F.M. y Ahmad I. el 1 de octubre de 2025 en Berlín, el grupo ya había conseguido un rifle totalmente automático, trece pistolas y más de 700 proyectiles de munición.

Mohammed A. presuntamente había trasladado parte de las armas a Viena y las almacenó allí, además de grabar un vídeo de reivindicación en el que anunciaba el atentado planeado en nombre de Hamás.

Posteriormente tuvieron lugar las detenciones de Yousif C., Borhan El-K., Kamel M. y Mohammed S., en distintos momentos entre noviembre de 2025 y mayo de 2026

Todos los acusados siguen en prisión preventiva.

Mohammed A. fue detenido en Londres en noviembre de 2025 por orden de la Fiscalía General alemana y hasta la fecha no se ha producido su traslado a Alemania.