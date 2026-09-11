Carney reivindica la solidaridad de Canadá con EE.UU. en el 25 aniversario del 11S

"Veinticinco años después, nuestro dolor no se ha desvanecido, y tampoco nuestra determinación de enfrentarnos al odio y al terrorismo", afirmó Carney en una declaración difundida con motivo del aniversario y del Día Nacional del Servicio.
Casi 3.000 personas, entre ellas 24 canadienses, murieron en los atentados.
Carney destacó que, tras el cierre del espacio aéreo estadounidense, Canadá aceptó "sin vacilar" 224 aviones desviados, que aterrizaron en 17 aeropuertos del país.
En Gander, una localidad de Terranova y Labrador de unos 10.000 habitantes, fueron acogidos cerca de 7.000 pasajeros, a quienes los residentes ofrecieron alojamiento, comida y medios para comunicarse con sus familias.
El primer ministro también recordó que los ataques llevaron a la OTAN a invocar por primera vez en su historia el artículo 5 de defensa colectiva.
Más de 40.000 militares canadienses sirvieron posteriormente en Afganistán y 158 miembros de las Fuerzas Armadas de Canadá murieron durante la misión, además de siete civiles canadienses.
Carney vinculó el aniversario con el Día Nacional del Servicio y señaló que ayudar a "un vecino, un desconocido o una comunidad necesitada" constituye la mejor respuesta frente a quienes buscan dividir a la sociedad.
"El verdadero homenaje es servir", concluyó.