Carney reivindica la solidaridad de Canadá con EE.UU. en el 25 aniversario del 11S

Toronto (Canadá), 11 sep (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, conmemoró este viernes el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con un llamamiento a mantener la solidaridad frente al odio y el terrorismo y recordó el papel desempeñado por Canadá tras los ataques contra Estados Unidos.