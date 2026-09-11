Colombia destinará 3,7 millones de dólares para 5.000 cafeteros afectados por el terremoto

"Tenemos ya aprobados en este momento 15.000 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Cafeteros para esos 5.000 agricultores", afirmó De la Espriella durante un acto en Quimbaya (departamento de Quindío, oeste), uno de los municipios más afectados por el sismo.

El mandatario aseguró que el Gobierno acelerará además los proyectos necesarios para la recuperación del departamento y defendió la necesidad de aprovechar la emergencia para reconstruir la región con mejores condiciones que las existentes antes del terremoto.

"No se trata de reconstruir lo que había. Se trata de reconstruir la patria milagro que va a ser mejor de lo que había antes del terremoto", manifestó.

El terremoto, ocurrido el 10 de agosto, afectó a 497 municipios en 16 de los 32 departamentos del país, entre esos Quindío. Dejo además 331 muertos, miles de heridos y 466.345 damnificados, de acuerdo con los últimos balances oficiales.

En Quimbaya, según las cifras presentadas por el presidente, más de 5.000 familias y unas 11.000 personas resultaron afectadas. Además, cerca de 3.000 viviendas quedaron averiadas y 578 fueron destruidas, mientras que también sufrieron daños un centro de salud, 16 instituciones educativas y 27 vías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De la Espriella destacó que esta semana su Gobierno firmó once decretos de emergencia para dotar a los municipios y departamentos afectados de herramientas extraordinarias para acelerar la recuperación, y abrió una modalidad especial de obras por impuestos para que empresas privadas puedan ejecutar proyectos de reconstrucción y descontar esas inversiones de sus obligaciones tributarias.

"Queremos que el sector privado, que los empresarios, se sumen con recursos, con experiencia y capacidad de ejecución", dijo el mandatario, quien defendió además que municipios y departamentos puedan financiar conjuntamente obras que beneficien a varios territorios.

En materia de vivienda, De la Espriella habló de la entrega de 152 toneladas de materiales de construcción y anunció un programa inicial de 369 mejoramientos habitacionales en municipios del Quindío, con una inversión superior a 7.700 millones de pesos colombianos (2,5 millones de dólares).

De la Espriella pidió a los alcaldes acelerar la entrega de información sobre los daños ocasionados por el sismo, al alertar que al menos 204 municipios de las zonas afectadas todavía no han remitido toda la información requerida, pese a que el plazo establecido vence el próximo 17 de septiembre.

Este viernes, un sismo de magnitud 4,5 sacudió el sur del departamento del Chocó, cerca de la zona del epicentro del terremoto del pasado 10 de agosto, aunque las autoridades no han reportado por el momento daños ni víctimas.