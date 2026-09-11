Comienza el juicio contra dos policías acusados de violación y torturas en Lisboa

En esta sesión prestó declaración uno de los detenidos y se cumplieron con las formalidades del comienzo del juicio, detalló en un breve comunicado el Consejo Superior de la Magistratura de Portugal, quien indicó que la siguiente vista está prevista para el 6 de octubre, cuando declarará el otro acusado.

A partir de entonces, habrá varias sesiones que se alargarán hasta noviembre y en las que se escucharán a testigos.

El Tribunal decidió celebrar la vista del juicio a puerto cerrada "teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos en cuestión y la necesidad de proteger la dignidad, la intimidad y la vida privada de las partes en el proceso, en particular de las presuntas víctimas".

Según la acusación de la Fiscalía, entre julio de 2024 y marzo de 2025, los dos agentes habrían agredido con "puñetazos, bofetadas y golpes con la culata de un arma en la cabeza a personas a las que habían detenido, llegando incluso a grabar en vídeo y fotografiar algunas de esas situaciones y a las respectivas víctimas".

En algunos casos, habrían sodomizado o intentado sodomizar con un objeto a algunos de los hombres detenidos.

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A lo largo de la investigación que comenzó con estos arrestos se ha detenido a un total de 24 agentes, la más reciente en mayo de este mismo año, cuando fueron detenidos 15 agentes.