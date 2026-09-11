Condenan al alcalde de Estambul a 2 años por insultos, tras dos sentencias de absolución

El tribunal halló a Imamoglu culpable de "ofensas a un funcionario en el ejercicio de su cargo", por faltarle el respeto en un acto de 2022 a Sadi Yazici, alcalde del distrito de Tuzla, uno de los 39 municipios que componen Estambul, según informó el diario Cumhuriet.

La sentencia en primera instancia no es aún definitiva.

Durante la inauguración de una depuradora en Tuzla, Imamoglu, que presidió el acto en su calidad de alcalde metropolitano de Estambul, había dicho, al ver a Yazici: "Este colega ha venido aquí a estorbar. No le hagan caso, es un malhablado".

En el juicio de hoy, Imamoglu explicó que desde que ganó las elecciones municipales de 2019 en las filas del socialdemócrata CHP, entonces mayor partido de la oposición, había invitado reiteradamente a Yazici, miembro del islamista AKP -el partido que gobierna Turquía desde 2001- a reuniones y actos públicos, sin que el regidor acudiera nunca, salvo en aquella ocasión.

Aseguró que sus palabras descorteses no tenían intención alguna de ofender sino de calmar una situación tensa, provocada por un discurso, igualmente descortés, del propio Yazici.

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En dos anteriores ocasiones, Imamoglu había sido absuelto del delito de ofensas, pero en ambos casos, un tribunal superior anuló la sentencia por defecto de forma y devolvió el caso a la primera instancia.

Imamoglu encuadró el juicio en lo que considera una persecución política en su contra, marcada por su envío a prisión preventiva bajo acusaciones de corrupción en marzo de 2025, a lo que se sumaron otros casos de supuestos insultos, amenazas, falsificaciones, colaboración con el terrorismo y hasta espionaje.

El político opositor recordó que desde entonces ha participado en 82 sesiones de 13 juicios diferentes, a veces en tres diferentes casos en el mismo día.