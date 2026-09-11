El 25 aniversario del 11S aviva acusaciones por la supuesta complicidad de Arabia Saudí

Durante el tradicional acto de lectura de nombres de las víctimas en Nueva York, varios familiares se saltaron hoy el guión para denunciar a Riad.

"A mi marido, Tom Strada: se te echa de menos con cada día que pasa. Pero, ¿cómo es posible que hayan pasado 25 años y sigamos sin obtener justicia por el papel que desempeñó Arabia Saudí en su asesinato?", aseguró Terry Strada, viuda de un hombre que falleció en los ataques a las Torres Gemelas y que este viernes fue la que empleó un tono más franco y contundente durante el evento.

Strada acusó además a las distintas Administraciones que han gobernado Estados Unidos desde 2001 de ignorar "a las familias del 11 de septiembre", de "proteger a los saudíes" y de "retener pruebas".

Ella y los miles de personas que han presentado una demanda colectiva contra Riad argumentan que distintos Gobiernos y el FBI ocultaron durante años material documental a los investigadores, a la comisión creada por el Congreso para analizar los atentados y a los propios demandantes.

Las pruebas de las que habla tienen que ver principalmente con una de las piezas claves del caso; un hombre saudí llamado Omar al Bayoumi que vivió, supuestamente como estudiante de inglés, en Estados Unidos entre 1994 y 2001 y que reside ahora en su país natal después de que el FBI no pidiera su extradición cuando fue retenido e interrogado en el Reino Unido después de los atentados.

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Al Bayoumi ayudó a alojar y brindó apoyo de todo tipo en California a dos de los cinco saudíes que después secuestraron el vuelo 77 de American Airlines que se estampó contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.

Ahora, unas imágenes en video que se hicieron públicas a principio de septiembre pueden convertirse en un elemento clave para que avance precisamente la demanda contra Arabia Saudí, que no ha llegado aún a juicio debido a que Riad presentó un recurso contra la decisión promulgada en 2025 por un juez de Nueva York y que daba luz verde para seguir adelante con el proceso.

Los videos muestran que Al Bayoumi -al que, entre otros materiales, se le requisó en su momento un gráfico en el que aparecía un avión y unos cálculos de trayectoria de descenso- mantuvo contacto regular durante los años que vivió en Estados Unidos con representantes del Ministerio de Asuntos Islámicos saudí y con Anwar al Awlaki, que acabaría siendo jefe de Al Qaeda en la península arábiga.

Durante los interrogatorios el hombre negó haber tenido contacto alguno con estas personas e inicialmente dijo no conocer siquiera a los dos secuestradores a los que asistió en San Diego, Nawaf Al Hazmi y Khalid Al Mihdhar.

Se cree que en esencia, Al Bayoumi, que niega rotundamente cualquier acusación, fue un colaborador reclutado por la inteligencia saudí, unas alegaciones que cobran ahora más fuerza con la revelación de los mencionados videos.

Terry Strada fue hoy muy directa al acusar al país árabe de fomentar "una cultura nefasta de terrorismo antiamericano en todo el mundo" y de haber enviado a agentes "para apoyar a los secuestradores islamistas radicales" que estrellaron aviones en Nueva York, Washington y Pensilvania hace 25 años.

"El presidente (Donald) Trump aún puede cambiar esto. Dígales a los saudíes que dejen de mentir. Dígales que, si quieren ser amigos de Estados Unidos, no pueden seguir negando todo esto: todo el dolor y toda la destrucción que todos hemos sufrido", subrayó la mujer, que instó a continuación al vicepresidente estadounidense, JD Vance, presente en la ceremonia en Nueva York, a que transmitiera el mensaje a la Casa Blanca.

Sus palabras han reactivado hoy el interés por un caso que vivirá una jornada importante el próximo 7 de octubre, fecha en la que está previsto que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos escuche las argumentaciones de los demandantes y del Gobierno saudí a cuenta del recurso que planteó este último para desechar el proceso judicial.