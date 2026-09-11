El Banco Central de Rusia mantiene los tipos de interés en el 14 %

"El Consejo de Directores del Banco decidió mantener la tasa de referencia en el 14,00% anual. En general, la economía crece a un ritmo moderado en el tercer trimestre de 2026. Las presiones actuales sobre los precios se han intensificado significativamente en los últimos meses", señaló el regulador bancario ruso en su portal oficial.

El BCR indicó que según sus estimaciones "el crecimiento subyacente de los precios se ha acelerado hasta una tasa anualizada del 5-6 %, debido principalmente al impacto de una reducción temporal de la capacidad productiva en determinados sectores".

"A medida que estos efectos se disipen y el crecimiento de la demanda agregada se mantenga contenido, se reanudará el descenso de la inflación", aseveró, al señalar que las futuras decisiones sobre mantener o cambiar los tipos se basarán "en la dinámica de la inflación y en las expectativas inflacionistas, así como en una evaluación de los riesgos derivados de las condiciones internas y externas".

"En el escenario base, y teniendo en cuenta la política monetaria aplicada, la inflación anual oscilará entre el 6,0 % y el 7,0 % en 2026, volverá al 4,0% en 2027 y se mantendrá en el nivel objetivo a partir de entonces", aseveró.

Según el BCR, en julio tuvo lugar un crecimiento de los precios de un 11,6 % interanual, ante una media del 5,3 % durante el segundo semestre de 2026.

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"El indicador correspondiente de inflación subyacente aumentó hasta el 7,0 %, en comparación con una media del 4,6 % del trimestre anterior", sostuvo el regulador, al señalar que la dinámica de los precios de los últimos meses "se vio influida significativamente por componentes volátiles, como el combustible para vehículos y las frutas y verduras".

El aumento de los precios del combustible, provocado por los ataques ucranianos contra las refinerías rusas y el déficit de gasolina y diésel, repercutió en la dinámica de la inflación, señaló el BCR.

"Las expectativas de inflación de los hogares, las empresas y los mercados financieros han evolucionado en diferentes direcciones. No obstante, se mantienen elevadas, lo que podría obstaculizar una desaceleración sostenida de la inflación", admitió, al constatar que la economía "crece a un ritmo moderado".

En ese contexto, sostuvo, "el crecimiento de la demanda de los consumidores se está desacelerando, aunque sigue siendo elevado. La actividad inversora continúa recuperándose respecto a los niveles observados a principios de año".

El BCR adelantó que la siguiente reunión para decidir los tipos de interés tendrá lugar el próximo 23 de octubre.