Policiales
12 de septiembre de 2026 a la - 08:14

Militares hallan cinco centros de acopios subterráneos de marihuana en reserva natural

Mediante un trabajo de inteligencia ayer se pudo lograr ubicar los centros de acopios ocultos bajo tierra. Las caletas estaban dentro del Parque Nacional Paso Bravo, en el distrito de San Carlos del Apa. En el transcurso de este sábado se realizará el pesaje de la droga.

Por Aldo Rojas

Las 5 caletas estaban dentro de la reserva natural, según el informe del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). El hallazgo se dio casi entrada la noche de ayer, un equipo de las Fuerzas Especiales de la Fuerza de Tarea Conjunta Norte, dependientes de la Sub Área de pacificación Nº 2 quedó custodiando la zona.

Dos hombres armados con uniformes de camuflaje y pasamontañas, junto a un SUV Toyota, en un entorno natural oscuro.
Dos hombres armados de la FTC custodian el vehículo encontrado en el lugar.

Mediante un trabajo del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), se logró llegar al sitio exacto donde estaban los depósitos subterráneos.

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En la zona también se encontró una camioneta Toyota Hilux que los narcotraficantes habrían abandonado. Al menos un campamento precario utilizado por los acopiadores de la droga fue ubicado durante el operativo.

Para este sábado se prevé la presencia del Ministerio Público y el pesaje de la droga hallada. No se descarta que se realicen otros procedimientos en la zona.