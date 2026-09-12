Militares hallan cinco centros de acopios subterráneos de marihuana en reserva natural

Las 5 caletas estaban dentro de la reserva natural, según el informe del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). El hallazgo se dio casi entrada la noche de ayer, un equipo de las Fuerzas Especiales de la Fuerza de Tarea Conjunta Norte, dependientes de la Sub Área de pacificación Nº 2 quedó custodiando la zona.

Mediante un trabajo del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), se logró llegar al sitio exacto donde estaban los depósitos subterráneos.

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En la zona también se encontró una camioneta Toyota Hilux que los narcotraficantes habrían abandonado. Al menos un campamento precario utilizado por los acopiadores de la droga fue ubicado durante el operativo.

Para este sábado se prevé la presencia del Ministerio Público y el pesaje de la droga hallada. No se descarta que se realicen otros procedimientos en la zona.