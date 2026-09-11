El colombiano Sebastián Velásquez lleva a Nueva York su apuesta por una moda sostenible

Velásquez, creador de 'Day Moda', forma parte de un grupo de ocho diseñadores colombianos de ropa y calzado que, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y su programa 'Puente Internacional', llegan por primera vez este fin de semana a la pasarela de Diseñadores de Moda de Latinoamérica en Nueva York.

"'Day Moda' es una respuesta a la industria de la moda, al dejar a un lado el pensamiento de consumismo que nos impone el 'fast fashion' y mostrar cómo, a través del 'slow fashion', podemos crear alternativas", explica a EFE el diseñador.

Velásquez, de 34 años, llega con 'Latitude', una colección creada especialmente para esta pasarela y basada en piezas 'ready to wear', sin género y accesibles, con una especial atención al denim y a la reducción de su impacto ambiental.

"No podemos seguir consumiendo de la misma manera. Tenemos que buscar una alternativa que sea más amigable con el planeta y que nos haga sentir y ver bien", afirma.

Sus prendas se confeccionan con telas donadas por otros diseñadores o fabricantes textiles y mediante alianzas con personas de la comunidad. Los materiales pasan después por un proceso de selección antes de convertirse en piezas contemporáneas que buscan combinar diseño, funcionalidad y conciencia ambiental.

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"'Day Moda' es una empresa familiar", explica Velásquez, quien fundó el proyecto hace seis años y trabaja junto a su madre, también diseñadora, sus hermanas y su abuela, de 78 años.

En 'Day Moda' también utilizan denim sometido al proceso 'non wash', que evita algunos lavados industriales y permite conservar durante más tiempo el colorante de la fibra.

"Son más de tres lavados para que pierda color y se gasta un montón de agua. Con la tecnología 'non wash' no es necesario", señala.

Para Velásquez, encontrar alternativas es especialmente importante en una industria con un elevado consumo de recursos y generación de residuos.

"El tema de la sostenibilidad no solo parte de los recursos que usamos, sino también de la cadena de valor que trabajamos con empresas locales en Bogotá, de la mano de la Cámara de Comercio, que nos enseñó cómo desarrollar un modelo de economía circular que funcione y sea rentable", apunta.

El diseñador reconoce que presentar su trabajo en las semanas de la moda de Bogotá y Nueva York, ambas en un periodo muy corto, ha supuesto uno de los mayores retos de su carrera y destaca el trabajo de las costureras que hicieron posible la colección.

'Latitude' busca además reflejar las similitudes entre Bogotá y Nueva York, dos ciudades que Velásquez describe como multiculturales y siempre en movimiento. La colección incluye abrigos, pantalones y chaquetas de denim y presenta por primera vez un vestido.

La propuesta llega a Nueva York en un momento en el que la industria afronta un creciente escrutinio por su impacto ambiental: según Naciones Unidas, la moda puede representar hasta el 8 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y consume unos 215 billones de litros de agua al año.

A ello se suma el uso de miles de productos químicos, algunos nocivos para la salud humana y los ecosistemas, mientras la ropa se produce y desecha a un ritmo sin precedentes.