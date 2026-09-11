El ébola en RD Congo se extiende a una séptima provincia y acumula ya más de 3.300 muertes

La presencia del virus fue confirmada en las muestras analizadas de un hombre fallecido de 23 años, quien llegó desde Kamanyola, en la provincia oriental de Kivu del Sur, también afectada por la epidemia, dijo en un comunicado el gobernador interino de Ubangi del Sur, Jean Réne Galekwa Vundake, según medios locales.

"Tras las investigaciones llevadas a cabo por los servicios de salud y los resultados de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en la muestra de la zona sanitaria de Bulu, que confirman la presencia del virus del Ébola Bundibugyo, declaro oficialmente la epidemia de ébola en la provincia de Ubangi del Sur", declaró Vundake.

El último boletín del INSP, publicado este viernes con datos actualizados hasta el 9 de septiembre, aún no refleja este cambio y mantiene las seis provincias afectadas hasta ahora: la oriental Ituri (epicentro), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este) y Kivu del Sur (este), aunque esta última solo tiene una zona sanitaria activa y no ha reportado nuevos casos confirmados en más de noventa días.

De momento, se han registrado 6.942 casos y 3.349 muertes confirmadas en una epidemia que se declaró oficialmente el pasado 15 de mayo en el este de la RDC y que es ya la segunda más grave de la historia, por detrás de la que tuvo lugar en África occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

El brote registra una tasa de letalidad del 48,2 %, y el rastreo de contactos se sitúa en el 84,4 %.

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Un total de 1.647 pacientes se han recuperado hasta el momento, y otros 823 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La cepa Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta la fecha, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, diseñada en principio para la variante Zaire del virus, pero que ha dado indicios positivos contra la cepa Bundibugyo en animales.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.