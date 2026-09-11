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11 de septiembre de 2026 a la - 12:05

El esplendor del comercio de Cádiz con América revive en una exposición y espectáculos

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Cádiz (España), 11 sep (EFE).- La ciudad atlántica española de Cádiz revive desde este viernes su época de esplendor de los siglos XVI, XVII y XVIII gracias al próspero comercio con América, como muestra una exposición con piezas y objetos de tres pecios y el espectáculo de calle 'Puerta del Nuevo Mundo'.

Por EFE

El variado programa de actividades, titulado 'Cádiz, Emporio del Orbe', recordará durante una semana aquella época de esta localidad trimilenaria, después de rememorar en 2024 la fundación por los fenicios, y la presencia romana en 2025, como parte del proyecto 'Orgullos@s de nuestra historia'.

La inauguración oficial se celebrará hoy con un espectáculo teatral y musical y la recreación histórica del asalto angloneerlandés que sufrió en 1596, por lo que la Corona decidió fortificarla y amurallarla con la Puerta de Tierra, el único acceso terrestre.

Y contará cómo renació cuando se convirtió en una de las capitales culturales más brillantes de su tiempo, y artistas y compañías estrenaban sus obras escénicas en una ciudad que tenía entonces tres grandes teatros. Y cómo tres epidemias, dos de peste y una de fiebre amarilla, llegaron después y golpearon con dureza a la población.

En el Museo de Cádiz, la muestra 'Nexos: del lienzo al objeto' presenta un "diálogo" entre la pintura y la arqueología para explicar el Cádiz de la Edad Moderna.

Estos días podrán visitarse las Cuevas de María Moco, un conjunto de galerías y pasadizos subterráneos que sirvieron de protección de la ciudad contra ataques terrestres en los siglos XVII y XVIII.