El Gobierno alemán expresa su preocupación por el avance de los hutíes por la costa yemení

En una rueda de prensa ordinaria, Josef Hinterseher, portavoz adjunto de Exteriores, señaló que el Gobierno sigue muy de cerca los acontecimientos en la región y en el Mar Rojo, pero sobre todo en el estrecho de Bab el Madeb, y calificó de "muy preocupantes" las más recientes noticias, entre otras, la toma el jueves de la ciudad portuaria de Moca.

"Condenamos el hecho de que, además de Irán, también los hutíes lleven semanas intentando restringir la navegación internacional (...), ataquen instalaciones energéticas en Arabia Saudí y, ahora, pongan también en su punto de mira al Gobierno de Yemen", dijo.

Advirtió de que ante un aumento del control de los hutíes sobre esta ruta marítima, evidentemente hay riesgo de que se produzcan más restricciones en los suministros de petróleo y GNL procedentes de la región, con las consiguientes repercusiones negativas para el abastecimiento del mercado mundial.

En este sentido, recordó que, por ejemplo, Arabia Saudí comunicó el jueves a la OPEP que su producción de petróleo crudo en agosto cayó con algo más de seis millones de barriles al día a su nivel más bajo desde 1990.

Al mismo tiempo, el portavoz expresó el apoyo del Ejecutivo alemán al Gobierno legítimo del Yemen, "que, a diferencia de los hutíes, quiere velar por el progreso y el desarrollo de su población".