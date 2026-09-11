El juez brasileño De Moraes dice que el pedido para investigarlo tiene motivos políticos

De Moraes rompió el silencio, una semana y media después del estallido del escándalo, con una carta dirigida al presidente del Supremo, Edson Fachin, en la que acusa a su colega de cometer una serie de irregularidades y de no ser imparcial.

Según el magistrado, Mendonça, nombrado por el exmandatario Jair Bolsonaro, pretende "favorecer determinados grupos políticos" con la "conducción subjetiva" de las investigaciones.

La carta con la retahíla de acusaciones precede una sesión, convocada para el martes, en la que el pleno del Supremo debatirá si abre una investigación contra De Moraes.

Mendonça hizo público la semana pasada un informe policial que recoge numerosos mensajes enviados a su colega por parte de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master y presunto responsable por el mayor fraude financiero de la historia del país.

En esos mensajes, Vorcaro le pedía a De Moraes información sobre las investigaciones policiales en su contra y le solicitaba consejo sobre si debería irse fuera de Brasil, pocos días antes de ser detenido.

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La divulgación del informe policial ha sumido al Supremo en una grave crisis interna, con el enfrentamiento público entre dos alas de la institución, a poco menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro ha reclamado la destitución de De Moraes, conocido mundialmente por liderar la condena por golpe de Estado contra el padre, Jair Bolsonaro.

Mientras, el presidente y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, visto como alguien cercano a De Moraes, ha buscado distanciarse del magistrado y ha pedido transparencia en las investigaciones.