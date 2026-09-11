El k-pop de LISA, Rebel Wilson y Rick Hansen protagonizan la segunda jornada del TIFF

'Always Lalisa', de Sue Kim, sigue durante un año a la integrante de BLACKPINK mientras desarrolla su identidad artística fuera de uno de los grupos de k-pop más populares del mundo, un periodo que incluyó la grabación de su álbum 'Alter Ego', su debut como actriz en 'The White Lotus' y su actuación en solitario en Coachella.

Antes, Rebel Wilson presentará 'Girl Group', una comedia musical que dirige, escribe, produce y protagoniza sobre una antigua estrella del pop que, tras ser apartada de la gira de reunión de su grupo, acaba ejerciendo de mentora de jóvenes cantantes.

La película reúne a figuras con experiencia real en algunos de los grupos femeninos más conocidos de las últimas décadas, entre ellas Melanie Chisholm, de las Spice Girls; Nicole Scherzinger y Ashley Roberts, de las Pussycat Dolls, y Shaznay Lewis, de All Saints.

La otra gran Gala del viernes es 'Man in Motion: The Rick Hansen Story', de Adrian Buitenhuis, sobre el canadiense que entre 1985 y 1987 recorrió en silla de ruedas más de 40.000 kilómetros y 34 países para cambiar la percepción sobre las personas con discapacidad y recaudar fondos para la investigación de lesiones de médula espinal.

Su estreno enlaza temáticamente con la emotiva apertura del TIFF el jueves con 'Being Heumann', de Siân Heder, sobre Judy Heumann, una de las grandes figuras del movimiento por los derechos de las personas en condición de discapacidad en Estados Unidos.

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La proyección fue recibida con aplausos por el público y estuvo precedida por un momento de humor político cuando el consejero delegado del TIFF, Cameron Bailey bromeó sobre el intento de Donald Trump de rebautizar el lago Ontario como "Lake America", entre las risas y los aplausos del público.

La recepción de 'Being Heumann' ha sido mayoritariamente favorable, especialmente por la interpretación de Ruth Madeley y el carácter coral del relato, aunque algunas críticas han señalado el tratamiento convencional de la historia y ciertas limitaciones del guion en comparación con 'CODA', con la que Heder consiguió un Óscar al mejor guion adaptado.

La segunda jornada ofrece además dos estrenos destacados para el cine latinoamericano.

El argentino Benjamín Naishtat realiza el estreno mundial de 'Glaxo', adaptación de la novela de Hernán Ronsino protagonizada por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe.

Ambientada inicialmente en Chivilcoy en 1957, la película utiliza la ruptura de la amistad entre cuatro jóvenes para construir una historia de traición, culpa y venganza ligada a las convulsiones políticas de Argentina durante la segunda mitad del siglo XX.

También se estrena 'Después de Elena', una coproducción de Chile, Colombia e Italia dirigida por Shawn Garry y encabezada por Alfredo Castro.

En el largometraje, la muerte de la matriarca obliga a varios miembros de una familia a reencontrarse y afrontar décadas de silencios, resentimientos y afectos enterrados, en un relato que combina humor y melancolía para abordar el duelo, el envejecimiento y las relaciones familiares.