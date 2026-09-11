El ministro de Comercio de Francia visita el lunes Panamá con su Canal como prioridad

"Se prestará especial atención al Canal de Panamá, infraestructura clave del comercio mundial, en el marco de varios encuentros con las autoridades encargadas de su gobernanza y gestión. Esas reuniones permitirán abordar sus perspectivas de desarrollo y las oportunidades que representan para las empresas francesas", señaló el Ministerio en un comunicado.

En ese sentido, Forissier se entrevistará el lunes con el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clément.

Además de esta infraestructura, París buscará posicionar sus empresas en "los grandes proyectos de infraestructuras" de Panamá, así como "en las perspectivas de cooperación en sectores donde la experiencia francesa es reconocida: agua y saneamiento, transporte urbano y ferroviario, seguridad e infraestructuras estratégicas".

El ministro francés se entrevistará con el ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y con el ministro de Economía y Finanzas del país centroamericano, Felipe Chapman, entre otros responsables gubernamentales.

En un momento en el que Panamá prepara la licitación para ampliar su línea de suburbano, Forissier se reunirá con el director general adjunto del Metro de Panamá, Alberto Noriega.

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El ministro francés se entrevistará también con el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, junto con empresas del sector.