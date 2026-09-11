El petróleo brent cae más del 3 % y cotiza por debajo de los 104 dólares el barril

A las 12 horas de este viernes (10.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende el 3,46 %, hasta los 103,91 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

El precio del crudo abrió este viernes casi plano, por encima de los 107 dólares -su nivel máximo desde mediados de mayo-, aunque desde primera hora de la mañana ha comenzado una senda descendente con la que intenta romper con cinco sesiones al alza.

En las últimas semanas, el precio del crudo se ha incrementado ante los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, lo que ha disparado los temores a nuevas interrupciones en el suministro de petróleo.

Justo este viernes, se ha publicado que los ministros de Exteriores de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) prevén reunirse con su homólogo iraní el próximo lunes en la ciudad omaní de Salalah para abordar un acuerdo sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según publica este viernes el 'Financial Times' (FT), Irán y Omán ultiman un pacto provisional que contempla establecer un corredor para el tránsito de buques comerciales por el estrecho, de forma que las embarcaciones entrarían por aguas iraníes y saldrían principalmente por territorio omaní.

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En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que la demanda mundial de petróleo caerá en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d) en 2026, una revisión a la baja de 940.000 barriles diarios respecto al mes pasado.

Este descenso lo achaca al estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, del que dice que retrasa la normalización de los flujos de crudo e impacta en los precios.